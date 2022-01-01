Впускной клапан для бачка нижняя подводка Инкоэр ИС.131044
Арт. О00000041488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|наполнительный клапан
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Вес, кг
|0.105
- Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН нижняя подводка ИС.131044 - это прочное приспособление монтируется в бачок унитаза. Клапан предназначен для впуска воды в бачок. Конструкция обладает нижней подводкой и выполнена из пластика.
Преимущества
- Низкий уровень шума при наполнении бачка
- Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу
- Наличие обратного клапана предотвращает попадание воды из смывного бачка при отключении системы холодного водоснабжения
- Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков
- Комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надежность и долговечность работы клапана