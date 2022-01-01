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Впускной клапан для бачка нижняя подводка Инкоэр ИС.131044
470 ₽
Сливные арматуры для бачка унитаза
    Впускной клапан для бачка нижняя подводка Инкоэр ИС.131044
    Арт. О00000041488
    Впускной клапан для бачка нижняя подводка Инкоэр ИС.131044

      Впускной клапан для бачка нижняя подводка Инкоэр ИС.131044

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041488

      Характеристики

      Производитель
      		Инкоэр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наполнительный клапан
      Вес, кг
      		0.105
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН нижняя подводка ИС.131044 - это прочное приспособление монтируется в бачок унитаза. Клапан предназначен для впуска воды в бачок. Конструкция обладает нижней подводкой и выполнена из пластика.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума при наполнении бачка
        • Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу
        • Наличие обратного клапана предотвращает попадание воды из смывного бачка при отключении системы холодного водоснабжения
        • Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков
        • Комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надежность и долговечность работы клапана