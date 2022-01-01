Впускной клапан для бачка нижняя подводка Инкоэр ИС.131044

Преимущества

Низкий уровень шума при наполнении бачка

Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу

Наличие обратного клапана предотвращает попадание воды из смывного бачка при отключении системы холодного водоснабжения

Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков

Комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надежность и долговечность работы клапана

Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН нижняя подводка ИС.131044 - это прочное приспособление монтируется в бачок унитаза. Клапан предназначен для впуска воды в бачок. Конструкция обладает нижней подводкой и выполнена из пластика.