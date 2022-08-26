Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
Арт. О00000041546
Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
Арт. О00000041546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|68x68x73
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Степень защиты
|IP 44
- Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG RED + дальномер Sniper 30. Предназначен для работ внутри помещений. Instrumax QBiG RED проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии, пересекающиеся под прямым углом. Минимальный набор функций необходимый для работы.
Преимущества
- Компактные размеры для удобства работы
- Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"
- Компенсатор автоматически блокируется при выключении питания
- Яркий зеленый лазерный луч позволяет обходится без применения специальных очков
- При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи начинают моргать - это защитит от ошибок при разметке