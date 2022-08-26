Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145

Преимущества

Компактные размеры для удобства работы

Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"

Компенсатор автоматически блокируется при выключении питания

Яркий зеленый лазерный луч позволяет обходится без применения специальных очков

При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи начинают моргать - это защитит от ошибок при разметке

Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG RED + дальномер Sniper 30. Предназначен для работ внутри помещений. Instrumax QBiG RED проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии, пересекающиеся под прямым углом. Минимальный набор функций необходимый для работы.