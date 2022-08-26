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Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
5.0
1
4 100 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Арт. О00000041546
    5.0
    1
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
    Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145
      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145

      Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG + Дальномер лазерный Instrumax SNIPER 30 IM0145

      4 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041546
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		68x68x73
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      4 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект Лазерный уровень Instrumax QBiG RED + дальномер Sniper 30. Предназначен для работ внутри помещений. Instrumax QBiG RED проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии, пересекающиеся под прямым углом. Минимальный набор функций необходимый для работы.

        Преимущества

        • Компактные размеры для удобства работы
        • Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"
        • Компенсатор автоматически блокируется при выключении питания
        • Яркий зеленый лазерный луч позволяет обходится без применения специальных очков
        • При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи начинают моргать - это защитит от ошибок при разметке