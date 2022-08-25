Штатив алюминиевый геодезический Instrumax TR-160 IM0133

Преимущества

Легкий вес

Простота использования

Штатив на винтах INSTRUMAX TR-160 это маленький, легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов массой до 3 кг. Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля. В комплект не входит сумка-чехол для хранения. Для переноски штатив оснащен заплечным ремнем. Крепление ножек штатива INSTRUMAX TR-160 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным. Резьба станового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.