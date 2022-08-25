Штатив алюминиевый геодезический Instrumax TR-160 IM0133
Арт. О00000040841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. высота, мм
|1600
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
- Штатив на винтах INSTRUMAX TR-160 это маленький, легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов массой до 3 кг. Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля. В комплект не входит сумка-чехол для хранения. Для переноски штатив оснащен заплечным ремнем. Крепление ножек штатива INSTRUMAX TR-160 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным. Резьба станового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.
Преимущества
- Легкий вес
- Простота использования