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Штатив алюминиевый геодезический Instrumax TR-160 IM0133
5.0
1
2 990 ₽
Штативы
    Штатив алюминиевый геодезический Instrumax TR-160 IM0133
    Арт. О00000040841
    5.0
    1
    Штатив алюминиевый геодезический Instrumax TR-160 IM0133

      Штатив алюминиевый геодезический Instrumax TR-160 IM0133

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040841
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. высота, мм
      		1600
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штатив на винтах INSTRUMAX TR-160 это маленький, легкий алюминиевый штатив для нивелиров и оптических теодолитов массой до 3 кг. Штатив выполнен из более тонкого алюминиевого профиля. В комплект не входит сумка-чехол для хранения. Для переноски штатив оснащен заплечным ремнем. Крепление ножек штатива INSTRUMAX TR-160 выполнено на винтах, что считается наиболее надежным. Резьба станового винта 5/8 дюйма. Часть винта (головка) выполнена из пластика.

        Преимущества

        • Легкий вес
        • Простота использования