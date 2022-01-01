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Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30
    Арт. X13191833
    Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30
    Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30
      Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30
      Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30

      Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13191833

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Материал обработки
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для гибки металла и завитков Blacksmith MB21-30 - это простой в эксплуатации станок, который широко используется в кузнечном деле для изготовления всевозможных кованых элементов (оград, решеток, перил и пр.). Прочная литая конструкция инструмента покрыта краской, предотвращающей образование коррозии. Данная модель также отлично подходит для использования частными умельцами. Станок характеризуется качественным исполнением, легкостью в обслуживании и универсальностью применения

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Быстросъемный эксцентриковый зажим
        • Для всех операций используют один стол
        • Матрицы и отверстия к губкам пронумерованы
        • Специальные штифты фиксируют выбранные настройки
        • Новые матрицы для быстрого захвата металла
        • Интуитивно понятная конструкция паза матрицы
        • Специальная выемка на матрице не дает проскальзывать металлу во время гибки
        • Детали корпуса окрашены порошковым методом
        • Рабочие поверхности защищены при помощи чернения
        • Обрабатываемый материал - сталь Ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы
        • Не требует специального обслуживания
        • Надежная фиксация заготовки
        • Небольшой вес Blacksmith MB21-30
        • Широкое применение