Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30

Преимущества

Простота эксплуатации

Быстросъемный эксцентриковый зажим

Для всех операций используют один стол

Матрицы и отверстия к губкам пронумерованы

Специальные штифты фиксируют выбранные настройки

Новые матрицы для быстрого захвата металла

Интуитивно понятная конструкция паза матрицы

Специальная выемка на матрице не дает проскальзывать металлу во время гибки

Детали корпуса окрашены порошковым методом

Рабочие поверхности защищены при помощи чернения

Обрабатываемый материал - сталь Ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы

Не требует специального обслуживания

Надежная фиксация заготовки

Небольшой вес Blacksmith MB21-30

Широкое применение

Инструмент для гибки металла и завитков Blacksmith MB21-30 - это простой в эксплуатации станок, который широко используется в кузнечном деле для изготовления всевозможных кованых элементов (оград, решеток, перил и пр.). Прочная литая конструкция инструмента покрыта краской, предотвращающей образование коррозии. Данная модель также отлично подходит для использования частными умельцами. Станок характеризуется качественным исполнением, легкостью в обслуживании и универсальностью применения