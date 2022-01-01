Инструмент для гибки металла BlackSmith MB21-30
Арт. X13191833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Материал обработки
|металл
- Инструмент для гибки металла и завитков Blacksmith MB21-30 - это простой в эксплуатации станок, который широко используется в кузнечном деле для изготовления всевозможных кованых элементов (оград, решеток, перил и пр.). Прочная литая конструкция инструмента покрыта краской, предотвращающей образование коррозии. Данная модель также отлично подходит для использования частными умельцами. Станок характеризуется качественным исполнением, легкостью в обслуживании и универсальностью применения
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Быстросъемный эксцентриковый зажим
- Для всех операций используют один стол
- Матрицы и отверстия к губкам пронумерованы
- Специальные штифты фиксируют выбранные настройки
- Новые матрицы для быстрого захвата металла
- Интуитивно понятная конструкция паза матрицы
- Специальная выемка на матрице не дает проскальзывать металлу во время гибки
- Детали корпуса окрашены порошковым методом
- Рабочие поверхности защищены при помощи чернения
- Обрабатываемый материал - сталь Ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы
- Не требует специального обслуживания
- Надежная фиксация заготовки
- Небольшой вес Blacksmith MB21-30
- Широкое применение