Гибочный станок BlackSmith M3-V1
Арт. X1314020828
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип привода
|ручной (механический)
|
Диаметр арматурной стали, мм
|260
- Инструмент для гибки завитков Blacksmith M3-V1 используется при изготовлении различных кованых изделий (оконных решеток, оград, перил) в бытовых условиях и в небольших кузнечных мастерских. Специальный рабочий рычаг с тремя длинными рукоятками позволяет легко и удобно с минимальными усилиями выполнять изготовление разнообразных завитков и подгибку окончаний. Инструмент характеризуется простотой эксплуатации и прочностью конструкции.
- Максимальный размер завитка - 26 см;
- Обрабатываемый материал - сталь Ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.
Преимущества
- Долгий срок службы. Все рабочие узлы инструмента изготовлены из высокопрочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы
- Устойчивость во время работы. Специальные отверстия в основании инструмента для гибки завитков Blacksmith M3-V1 служат для крепления к рабочему столу или верстаку
- Полный комплект поставки
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Получение завитков различной конфигурации
- Небольшие габариты и вес