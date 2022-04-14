Гибочный станок BlackSmith M3-V1

Максимальный размер завитка - 26 см;

Обрабатываемый материал - сталь Ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.

Преимущества

Долгий срок службы. Все рабочие узлы инструмента изготовлены из высокопрочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы



Устойчивость во время работы. Специальные отверстия в основании инструмента для гибки завитков Blacksmith M3-V1 служат для крепления к рабочему столу или верстаку



Полный комплект поставки

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Получение завитков различной конфигурации

Небольшие габариты и вес

Инструмент для гибки завитков Blacksmith M3-V1 используется при изготовлении различных кованых изделий (оконных решеток, оград, перил) в бытовых условиях и в небольших кузнечных мастерских. Специальный рабочий рычаг с тремя длинными рукоятками позволяет легко и удобно с минимальными усилиями выполнять изготовление разнообразных завитков и подгибку окончаний. Инструмент характеризуется простотой эксплуатации и прочностью конструкции.