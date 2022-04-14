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Гибочный станок BlackSmith M3-V1
5.0
2
Найти аналог
Станки для гибки арматуры
    Гибочный станок BlackSmith M3-V1
    Арт. X1314020828
    5.0
    2
    Гибочный станок BlackSmith M3-V1
    Гибочный станок BlackSmith M3-V1
    Гибочный станок BlackSmith M3-V1
    Гибочный станок BlackSmith M3-V1
      Гибочный станок BlackSmith M3-V1
      Гибочный станок BlackSmith M3-V1
      Гибочный станок BlackSmith M3-V1
      Гибочный станок BlackSmith M3-V1

      Гибочный станок BlackSmith M3-V1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314020828
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип привода
      		ручной (механический)
      Диаметр арматурной стали, мм
      		260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для гибки завитков Blacksmith M3-V1 используется при изготовлении различных кованых изделий (оконных решеток, оград, перил) в бытовых условиях и в небольших кузнечных мастерских. Специальный рабочий рычаг с тремя длинными рукоятками позволяет легко и удобно с минимальными усилиями выполнять изготовление разнообразных завитков и подгибку окончаний. Инструмент характеризуется простотой эксплуатации и прочностью конструкции.
        • Максимальный размер завитка - 26 см;
        • Обрабатываемый материал - сталь Ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Все рабочие узлы инструмента изготовлены из высокопрочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы
        • Устойчивость во время работы. Специальные отверстия в основании инструмента для гибки завитков Blacksmith M3-V1 служат для крепления к рабочему столу или верстаку
        • Полный комплект поставки
        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Получение завитков различной конфигурации
        • Небольшие габариты и вес