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Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB
5.0
3
Найти аналог
Инструменты для работы с изоляцией
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB
    Арт. Ю00000027276
    5.0
    3
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB
    Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB
      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB
      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB

      Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000027276
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.085
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1620165SB предназначен для снятия защитных оболочек с круглых кабелей. Лезвие инструмента имеет специальную крючкообразную форму для более удобной и эффективной работы. Рукоятка, изготовленная из ударопрочного пластика, обеспечивает большую надежность и продолжительность эксплуатации.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.085 кг снижает энергоемкость работы
        • Упорная скоба является самораскрывающейся за счет специальной пружины
        • В конструкции предусмотрено вращающееся лезвие для упрощения продольных резов и резов по окружности
        • Возможность удаления изоляции с кабелей диаметром от 8 до 28 мм
        • В корпусе инструмента расположено сменное лезвие
        • Длина ножа составляет всего 165 мм
        • Защитный чехол для лезвия делает хранение и транспортировку инструмента более безопасными