Преимущества

Малый вес - 0.085 кг снижает энергоемкость работы

Упорная скоба является самораскрывающейся за счет специальной пружины

В конструкции предусмотрено вращающееся лезвие для упрощения продольных резов и резов по окружности

Возможность удаления изоляции с кабелей диаметром от 8 до 28 мм

В корпусе инструмента расположено сменное лезвие

Длина ножа составляет всего 165 мм

Защитный чехол для лезвия делает хранение и транспортировку инструмента более безопасными

Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1620165SB предназначен для снятия защитных оболочек с круглых кабелей. Лезвие инструмента имеет специальную крючкообразную форму для более удобной и эффективной работы. Рукоятка, изготовленная из ударопрочного пластика, обеспечивает большую надежность и продолжительность эксплуатации.