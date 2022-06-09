Инструмент для снятия изоляции Knipex KN-1620165SB
Арт. Ю00000027276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.085
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
- Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1620165SB предназначен для снятия защитных оболочек с круглых кабелей. Лезвие инструмента имеет специальную крючкообразную форму для более удобной и эффективной работы. Рукоятка, изготовленная из ударопрочного пластика, обеспечивает большую надежность и продолжительность эксплуатации.
Преимущества
- Малый вес - 0.085 кг снижает энергоемкость работы
- Упорная скоба является самораскрывающейся за счет специальной пружины
- В конструкции предусмотрено вращающееся лезвие для упрощения продольных резов и резов по окружности
- Возможность удаления изоляции с кабелей диаметром от 8 до 28 мм
- В корпусе инструмента расположено сменное лезвие
- Длина ножа составляет всего 165 мм
- Защитный чехол для лезвия делает хранение и транспортировку инструмента более безопасными