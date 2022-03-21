Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS
Арт. Х1307180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.35
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Регулировка глубины реза
|Да
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- Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS используется для зачистки проводов или снятия изоляции. Оснащен рабочей частью из прочной стали с хромоникелевым покрытием, которое защищает от коррозии. Рукоятки из двухцветного мягкого пластика обеспечивают удобный захват и снижают нагрузку при длительном применении.
Преимущества
- Хромоникелевое покрытие
- Стойкость к возникновению коррозии
- Износостойкость
- Длина 150мм