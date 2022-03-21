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Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS
5.0
2
370 ₽
Клещи для обжима
    Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS
    Арт. Х1307180
    5.0
    2
    Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS
    Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS
      Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS
      Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS

      Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.35
      Регулировка глубины реза
      		Да
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS используется для зачистки проводов или снятия изоляции. Оснащен рабочей частью из прочной стали с хромоникелевым покрытием, которое защищает от коррозии. Рукоятки из двухцветного мягкого пластика обеспечивают удобный захват и снижают нагрузку при длительном применении.

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие
        • Стойкость к возникновению коррозии
        • Износостойкость
        • Длина 150мм