Преимущества

Хромоникелевое покрытие

Стойкость к возникновению коррозии

Износостойкость

Длина 150мм

Инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS используется для зачистки проводов или снятия изоляции. Оснащен рабочей частью из прочной стали с хромоникелевым покрытием, которое защищает от коррозии. Рукоятки из двухцветного мягкого пластика обеспечивают удобный захват и снижают нагрузку при длительном применении.