Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9

Максимальный размер завитка - 18 см;

Минимальный размер завитка - 5-7 см;

Обрабатываемый материал - сталь ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.

Преимущества

Удобство в работе. Рабочий рычаг с тремя длинными рукоятками обеспечивает удобство в работе с инструментами для гибки завитков Blacksmith M3-V9

Функциональность В комплект поставки инструментов входит несколько оправок, что позволяет изготавливать завитки различных размеров и конфигураций

Прочная конструкция



Простота эксплуатации

Крепление к столу или верстаку

Не требует специального обслуживания

Инструменты для гибки завитков Blacksmith M3-V9 широко используются при изготовлении различных кованых изделий в кузнечном производстве. Набор поставляется в малогабаритной коробке, в которой в дальнейшем его удобно хранить или перевозить. Данные приспособления нашли свое применение при декорировании балконов, ворот, заборов и лестниц. Рукоятки имеют удобные наконечники для надежного захвата в процессе эксплуатации инструментов.