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Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
5.0
2
17 760 ₽
Станки для гибки арматуры
  • Персональная скидка
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Арт. X13191832
5.0
2
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
  • Персональная скидка
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9

Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9

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17 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X13191832
5.0
2

Характеристики

Производитель
Blacksmith
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип привода
ручной (механический)
Диаметр арматурной стали, мм
180
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инструменты для гибки завитков Blacksmith M3-V9 широко используются при изготовлении различных кованых изделий в кузнечном производстве. Набор поставляется в малогабаритной коробке, в которой в дальнейшем его удобно хранить или перевозить. Данные приспособления нашли свое применение при декорировании балконов, ворот, заборов и лестниц. Рукоятки имеют удобные наконечники для надежного захвата в процессе эксплуатации инструментов.
    • Максимальный размер завитка - 18 см;
    • Минимальный размер завитка - 5-7 см;
    • Обрабатываемый материал - сталь ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.

    Преимущества

    • Удобство в работе. Рабочий рычаг с тремя длинными рукоятками обеспечивает удобство в работе с инструментами для гибки завитков Blacksmith M3-V9
    • Функциональность В комплект поставки инструментов входит несколько оправок, что позволяет изготавливать завитки различных размеров и конфигураций
    • Прочная конструкция
    • Простота эксплуатации
    • Крепление к столу или верстаку
    • Не требует специального обслуживания