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Инструмент для гибки завитков BlackSmith M3-V9
Арт. X13191832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип привода
|ручной (механический)
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Диаметр арматурной стали, мм
|180
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- Инструменты для гибки завитков Blacksmith M3-V9 широко используются при изготовлении различных кованых изделий в кузнечном производстве. Набор поставляется в малогабаритной коробке, в которой в дальнейшем его удобно хранить или перевозить. Данные приспособления нашли свое применение при декорировании балконов, ворот, заборов и лестниц. Рукоятки имеют удобные наконечники для надежного захвата в процессе эксплуатации инструментов.
- Максимальный размер завитка - 18 см;
- Минимальный размер завитка - 5-7 см;
- Обрабатываемый материал - сталь ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.
Преимущества
- Удобство в работе. Рабочий рычаг с тремя длинными рукоятками обеспечивает удобство в работе с инструментами для гибки завитков Blacksmith M3-V9
- Функциональность В комплект поставки инструментов входит несколько оправок, что позволяет изготавливать завитки различных размеров и конфигураций
- Прочная конструкция
- Простота эксплуатации
- Крепление к столу или верстаку
- Не требует специального обслуживания