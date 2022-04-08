Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925 (питание 10.8в, 20000 оборотов/мин, угол 2.8)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные реноваторы
    Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925
    Арт. X1048042325
    5.0
    2
    Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925 (питание 10.8в, 20000 оборотов/мин, угол 2.8)

      Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048042325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		1
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		1
      Емкость аккумулятора, Ач
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный универсальный многофункциональный инструмент Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.925 удобен для работы в труднодоступных местах. С помощью специального колесика сбоку на корпусе можно регулировать число оборотов. Возможно подключение пылесоса, что обеспечивает чистоту рабочего места. Перезарядка аккумулятора занимает полтора часа.

        Преимущества

        • Частота вращения на холостом ходу: 5.000 - 20.000 об/мин
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Стамеска работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Для поддержания рабочего места в чистоте при шлифовании, возможно присоединение патрубка для отвода пыли (при использовании дополнительной оснастки)
        • Небольшой вес аккумуляторного универсального многофункционального инструмента Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.925 (всего 0,9 кг) - для неутомительной работы оператора
        • Многофункциональность применения: данную модель можно использовать для пиления, резки, шлифования, шабрения и фрезерования (с соответствующими насадками)