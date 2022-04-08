Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925 (питание 10.8в, 20000 оборотов/мин, угол 2.8)

Преимущества

Частота вращения на холостом ходу: 5.000 - 20.000 об/мин

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Стамеска работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Для поддержания рабочего места в чистоте при шлифовании, возможно присоединение патрубка для отвода пыли (при использовании дополнительной оснастки)

Небольшой вес аккумуляторного универсального многофункционального инструмента Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.925 (всего 0,9 кг) - для неутомительной работы оператора

Многофункциональность применения: данную модель можно использовать для пиления, резки, шлифования, шабрения и фрезерования (с соответствующими насадками)

Аккумуляторный универсальный многофункциональный инструмент Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.925 удобен для работы в труднодоступных местах. С помощью специального колесика сбоку на корпусе можно регулировать число оборотов. Возможно подключение пылесоса, что обеспечивает чистоту рабочего места. Перезарядка аккумулятора занимает полтора часа.