Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925 (питание 10.8в, 20000 оборотов/мин, угол 2.8)

Реноватор Bosch PMF 10.8 Li 0.603.101.925
Арт. X1048042325
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Количество аккумуляторов в комплекте
|1
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Емкость аккумулятора, Ач
|1.5
- Аккумуляторный универсальный многофункциональный инструмент Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.925 удобен для работы в труднодоступных местах. С помощью специального колесика сбоку на корпусе можно регулировать число оборотов. Возможно подключение пылесоса, что обеспечивает чистоту рабочего места. Перезарядка аккумулятора занимает полтора часа.
Преимущества
- Частота вращения на холостом ходу: 5.000 - 20.000 об/мин
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Стамеска работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Для поддержания рабочего места в чистоте при шлифовании, возможно присоединение патрубка для отвода пыли (при использовании дополнительной оснастки)
- Небольшой вес аккумуляторного универсального многофункционального инструмента Bosch PMF 10,8 LI 0.603.101.925 (всего 0,9 кг) - для неутомительной работы оператора
- Многофункциональность применения: данную модель можно использовать для пиления, резки, шлифования, шабрения и фрезерования (с соответствующими насадками)