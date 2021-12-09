Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)

Преимущества

Высокопроизводительный двигатель

Патрон с универсальным винтом - для быстрой и простой замены принадлежностей

Постоянная мощность - для точной работы

Низкий уровень вибрации

4-ступенчатый ограничитель глубины - для точности глубины реза

Возможна установка дополнительной рукоятки

Плавная регулировка частоты колебаний - для работы с разными материалами

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и аксессуаров

Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 оснащен выскопроизводительным двигателем. Замена принадлежностей не занимает много времени. Электроника Bosch с плавной регулировкой частоты колебаний позволяет подстраиваться под любой материал. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.