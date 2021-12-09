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Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)
4.3
10
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020
    Арт. X1048042322
    4.3
    10
    Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)
    Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)
    Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)
      Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)
      Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)
      Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)

      Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048042322
      4.3
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		1
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Да
      Мощность, Вт
      		220
      Количество насадок в наборе, шт
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 оснащен выскопроизводительным двигателем. Замена принадлежностей не занимает много времени. Электроника Bosch с плавной регулировкой частоты колебаний позволяет подстраиваться под любой материал. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Высокопроизводительный двигатель
        • Патрон с универсальным винтом - для быстрой и простой замены принадлежностей
        • Постоянная мощность - для точной работы
        • Низкий уровень вибрации
        • 4-ступенчатый ограничитель глубины - для точности глубины реза
        • Возможна установка дополнительной рукоятки
        • Плавная регулировка частоты колебаний - для работы с разными материалами
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и аксессуаров