Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 (питание 220 v, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, бытовой)

Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020
Арт. X1048042322
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Да
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Мощность, Вт
|220
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Количество насадок в наборе, шт
|9
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- Реноватор Bosch PMF 220 CE 0.603.102.020 оснащен выскопроизводительным двигателем. Замена принадлежностей не занимает много времени. Электроника Bosch с плавной регулировкой частоты колебаний позволяет подстраиваться под любой материал. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Высокопроизводительный двигатель
- Патрон с универсальным винтом - для быстрой и простой замены принадлежностей
- Постоянная мощность - для точной работы
- Низкий уровень вибрации
- 4-ступенчатый ограничитель глубины - для точности глубины реза
- Возможна установка дополнительной рукоятки
- Плавная регулировка частоты колебаний - для работы с разными материалами
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и аксессуаров