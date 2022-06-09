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Гравер Dremel 3000-25 F.013.300.0UL, набор GREEN
5.0
2
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Гравер Dremel 3000-25 F.013.300.0UL, набор GREEN
    Арт. О00000003447
    5.0
    2
    Гравер Dremel 3000-25 F.013.300.0UL, набор GREEN

      Гравер Dremel 3000-25 F.013.300.0UL, набор GREEN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003447
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.55
      Упаковка
      		сумка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 F0133000UL выполняет широкий спектр работ. С его помощью можно осуществлять шлифование, гравировку, фрезерование, полирование и т.д. Двигатель с возможностью регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря наконечнику Eazy TWIST замена насадок производится без стандартного цангового ключа. Модель комплектуется большим количеством насадок, что дает возможность мгновенно приступить к работе.

        Преимущества

        • Переменная регулировка скорости
        • Предусмотрена возможность быстрой замены насадок
        • Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс
        • Инструмент имеет в комплекте 25 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных мелких работ с материалом
        • Инструмент оснащен специальным крюком для подвешивания при работе или при хранении
        • Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки