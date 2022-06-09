Гравер Dremel 3000-25 F.013.300.0UL, набор GREEN

Преимущества

Переменная регулировка скорости

Предусмотрена возможность быстрой замены насадок

Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс

Инструмент имеет в комплекте 25 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных мелких работ с материалом

Инструмент оснащен специальным крюком для подвешивания при работе или при хранении

Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки

Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 F0133000UL выполняет широкий спектр работ. С его помощью можно осуществлять шлифование, гравировку, фрезерование, полирование и т.д. Двигатель с возможностью регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря наконечнику Eazy TWIST замена насадок производится без стандартного цангового ключа. Модель комплектуется большим количеством насадок, что дает возможность мгновенно приступить к работе.