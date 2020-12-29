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Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
5.0
1
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Граверы (мини дрели)
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
    Арт. О00000005529
    5.0
    1
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
    Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG

      Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005529
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Вес, кг
      		1
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		коробка
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный инструмент DREMEL 3000-25 PROMO WOOD F0133000UG предназначен для работ по дереву. Позволяет выполнять резку, гравировку, шлифование и т.д. Благодаря регулировке числа оборотов можно подобрать оптимальный рабочий режим. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Встроенная петля дает возможность подвесить инструмент для более удобного хранения.

        Преимущества:

        • Переменная регулировка скорости
        • Предусмотрена возможность быстрой замены насадок
        • Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс
        • Инструмент имеет в комплекте 25 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных работ с материалом
        • Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки