Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG

Преимущества:

Переменная регулировка скорости

Предусмотрена возможность быстрой замены насадок

Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс

Инструмент имеет в комплекте 25 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных работ с материалом

Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки

Многофункциональный инструмент DREMEL 3000-25 PROMO WOOD F0133000UG предназначен для работ по дереву. Позволяет выполнять резку, гравировку, шлифование и т.д. Благодаря регулировке числа оборотов можно подобрать оптимальный рабочий режим. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Встроенная петля дает возможность подвесить инструмент для более удобного хранения.