Многофункциональный инструмент Dremel 3000-25 PROMO WOOD F.013.300.0UG
Арт. О00000005529
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|коробка
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Класс товара
|бытовой
- Многофункциональный инструмент DREMEL 3000-25 PROMO WOOD F0133000UG предназначен для работ по дереву. Позволяет выполнять резку, гравировку, шлифование и т.д. Благодаря регулировке числа оборотов можно подобрать оптимальный рабочий режим. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Встроенная петля дает возможность подвесить инструмент для более удобного хранения.
Преимущества:
- Переменная регулировка скорости
- Предусмотрена возможность быстрой замены насадок
- Рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный рабочий процесс
- Инструмент имеет в комплекте 25 высококачественных насадок, что позволяет охватывать большой спектр различных работ с материалом
- Мягкая сумка решает вопрос хранения и транспортировки