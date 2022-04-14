Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR

Преимущества:

В комплекте 128 различных насадок и 6 аксессуаров

Инновационный наконечник EZ Twist: для смены насадок не требуется ключ

Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности

Малый вес для неутомительной работы длительное время

Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность

Полный контроль над регулированием скорости (5000-35000 об/мин) для максимальной точности

Плавный пуск

Алюминиевый кейс - удобство хранения и транспортировки мультиинструмента Dremel 4000 128 F0134000LR и его принадлежностей

Мультиинструмент Dremel 4000 128 F0134000LR используется для выполнения различных работ: отрезание, шлифование, резьба, гравировка, чистка и полировка. Прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах. Выполняет обработку любых материалов. Оснащен системой быстрой замены насадок, системой стабилизации оборотов, регулировкой частоты вращения. В комплектацию к инструменту входят 128 насадок, 6 принадлежностей и кейс, в котором все удобно хранить и перевозить.