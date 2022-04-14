Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
Арт. X13190517125
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|1
|
Частота, Гц
|50
|
Упаковка
|коробка
|
Класс товара
|бытовой
- Мультиинструмент Dremel 4000 128 F0134000LR используется для выполнения различных работ: отрезание, шлифование, резьба, гравировка, чистка и полировка. Прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах. Выполняет обработку любых материалов. Оснащен системой быстрой замены насадок, системой стабилизации оборотов, регулировкой частоты вращения. В комплектацию к инструменту входят 128 насадок, 6 принадлежностей и кейс, в котором все удобно хранить и перевозить.
Преимущества:
- В комплекте 128 различных насадок и 6 аксессуаров
- Инновационный наконечник EZ Twist: для смены насадок не требуется ключ
- Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности
- Малый вес для неутомительной работы длительное время
- Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность
- Полный контроль над регулированием скорости (5000-35000 об/мин) для максимальной точности
- Плавный пуск
- Алюминиевый кейс - удобство хранения и транспортировки мультиинструмента Dremel 4000 128 F0134000LR и его принадлежностей