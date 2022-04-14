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Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
5.0
4
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Граверы (мини дрели)
    Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
    Арт. X13190517125
    5.0
    4
    Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
    Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
    Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
    Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
      Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
      Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
      Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR
      Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR

      Многофункциональный инструмент Dremel 4000 F.013.400.0LR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13190517125
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Вес, кг
      		1
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		коробка
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиинструмент Dremel 4000 128 F0134000LR используется для выполнения различных работ: отрезание, шлифование, резьба, гравировка, чистка и полировка. Прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах. Выполняет обработку любых материалов. Оснащен системой быстрой замены насадок, системой стабилизации оборотов, регулировкой частоты вращения. В комплектацию к инструменту входят 128 насадок, 6 принадлежностей и кейс, в котором все удобно хранить и перевозить.

        Преимущества:

        • В комплекте 128 различных насадок и 6 аксессуаров
        • Инновационный наконечник EZ Twist: для смены насадок не требуется ключ
        • Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности
        • Малый вес для неутомительной работы длительное время
        • Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность
        • Полный контроль над регулированием скорости (5000-35000 об/мин) для максимальной точности
        • Плавный пуск
        • Алюминиевый кейс - удобство хранения и транспортировки мультиинструмента Dremel 4000 128 F0134000LR и его принадлежностей