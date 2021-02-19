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Реноватор Makita TM3000C
4.0
5
11 589 ₽
13 510 ₽
Сетевые реноваторы
    Реноватор Makita TM3000C
    Арт. Х1282
    4.0
    5
    Реноватор Makita TM3000C
    Реноватор Makita TM3000C
    Реноватор Makita TM3000C
    Реноватор Makita TM3000C
    Реноватор Makita TM3000C
      Реноватор Makita TM3000C
      Реноватор Makita TM3000C
      Реноватор Makita TM3000C
      Реноватор Makita TM3000C
      Реноватор Makita TM3000C

      Реноватор Makita TM3000C

      • -1 921 ₽
      11 589 ₽
      13 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1282
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		1.4
      Длина кабеля, м
      		4.8
      Все характеристики
      • -1 921 ₽
      11 589 ₽
      13 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Реноватор Makita TM3000C заменяет сразу несколько инструментов. В зависимости от используемой насадки, изделие может: легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности. Инструмент работает с такими материалами, как пластик, дерево, фанера, бетон, кирпич, керамическая плитка, металл, гипсокартон, пенопласт и т. д.

        Преимущества

        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Комфортная работа. Узкий корпус изделия - для его надёжного хвата и удержания
        • Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления реноватором Makita TM3000C
        • Наличие плавного пуска
        • Электронная регулировка оборотов
        • Двойная изоляция
        • Система стабилизации
        • Долгий срок службы