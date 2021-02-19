Преимущества

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Комфортная работа. Узкий корпус изделия - для его надёжного хвата и удержания

Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления реноватором Makita TM3000C

Наличие плавного пуска

Электронная регулировка оборотов

Двойная изоляция

Система стабилизации

Долгий срок службы

Реноватор Makita TM3000C заменяет сразу несколько инструментов. В зависимости от используемой насадки, изделие может: легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности. Инструмент работает с такими материалами, как пластик, дерево, фанера, бетон, кирпич, керамическая плитка, металл, гипсокартон, пенопласт и т. д.