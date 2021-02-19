Реноватор Makita TM3000C
Арт. Х1282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|1.4
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Длина кабеля, м
|4.8
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- Реноватор Makita TM3000C заменяет сразу несколько инструментов. В зависимости от используемой насадки, изделие может: легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности. Инструмент работает с такими материалами, как пластик, дерево, фанера, бетон, кирпич, керамическая плитка, металл, гипсокартон, пенопласт и т. д.
Преимущества
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Комфортная работа. Узкий корпус изделия - для его надёжного хвата и удержания
- Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления реноватором Makita TM3000C
- Наличие плавного пуска
- Электронная регулировка оборотов
- Двойная изоляция
- Система стабилизации
- Долгий срок службы