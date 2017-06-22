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Реноватор Sturm MF5630C
5.0
1
4 790 ₽
Сетевые реноваторы
    Реноватор Sturm MF5630C
    Арт. Х1280
    5.0
    1
    Реноватор Sturm MF5630C

      Реноватор Sturm MF5630C

      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.5
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мультифункциональный инструмент Sturm MF5630C может пилить, полировать, резать - все зависит от установленной оснастки. Ограничение пускового тока служит для плавного старта работы без рывков и снижает риск повреждения обрабатываемой поверхности. Функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает постоянно высокую производительность при работе с различными материалами.  Модель является идеальным помощником в любых ремонтных и монтажных работах.

        Преимущества

        • Мощный 300-ваттный двигатель
        • Длина кабеля: 2 м
        • Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
        • Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
        • Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя