Реноватор Sturm MF5630C
Арт. Х1280
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|1.5
|
Длина кабеля, м
|2
С этим товаром смотрят
- Мультифункциональный инструмент Sturm MF5630C может пилить, полировать, резать - все зависит от установленной оснастки. Ограничение пускового тока служит для плавного старта работы без рывков и снижает риск повреждения обрабатываемой поверхности. Функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает постоянно высокую производительность при работе с различными материалами. Модель является идеальным помощником в любых ремонтных и монтажных работах.
Преимущества
- Мощный 300-ваттный двигатель
- Длина кабеля: 2 м
- Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
- Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
- Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя