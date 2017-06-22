Реноватор Sturm MF5630C

Преимущества

Мощный 300-ваттный двигатель

Длина кабеля: 2 м

Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков

Функция поддержания постоянных оборотов под нагрузкой

Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя

Мультифункциональный инструмент Sturm MF5630C может пилить, полировать, резать - все зависит от установленной оснастки. Ограничение пускового тока служит для плавного старта работы без рывков и снижает риск повреждения обрабатываемой поверхности. Функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает постоянно высокую производительность при работе с различными материалами. Модель является идеальным помощником в любых ремонтных и монтажных работах.