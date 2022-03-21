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Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
4.5
2
Найти аналог
Станки для гибки арматуры
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
    Арт. X13191831
    4.5
    2
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
    Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR

      Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13191831
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип привода
      		ручной (механический)
      Габариты, мм
      		1140x160x120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для продольного скручивания Blacksmith M3-TR - превосходный выбор для выполнения кузнечных работ в бытовых условиях или небольших ремесленных мастерских. Приспособление используется при изготовлении перил, заборов, оконных решеток, а также при отделке балконов коваными элементами. Все узлы инструмента - механические и выполнены из высокопрочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы

        Преимущества

        • Скручивание длинных деталей на участке 900 мм с большими выпусками
        • Не нужно тратить время на фиксацию заготовки
        • Обрабатываемые материалы: сталь Ст3, медь и другие более мягкие материалы
        • Корпусные детали и оправки из стали 09Г2С (эту сталь используют при производстве деталей вагонов, паровых котлов, в судостроении и многих других отраслях; ее отличает устойчивость к перегреву и образованию трещин)
        • Передняя, промежуточная и задняя детали корпуса выполнена из трех пластин, каждая толщиной 10 мм, чтоо не дает инструменту деформироваться при работе с максимальным размером квадрата
        • Оправки вырезаны на высокоточном лазерном оборудовании, в процессе закаляются края, что делает их износоустойчивыми
        • Корпусные детали окрашены порошковым методом, а все рабочие детали защищены при помощи чернения (воронения). Покрытие не дает появиться ржавчине и коррозии