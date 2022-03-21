Преимущества

Скручивание длинных деталей на участке 900 мм с большими выпусками

Не нужно тратить время на фиксацию заготовки

Обрабатываемые материалы: сталь Ст3, медь и другие более мягкие материалы

Корпусные детали и оправки из стали 09Г2С (эту сталь используют при производстве деталей вагонов, паровых котлов, в судостроении и многих других отраслях; ее отличает устойчивость к перегреву и образованию трещин)

Передняя, промежуточная и задняя детали корпуса выполнена из трех пластин, каждая толщиной 10 мм, чтоо не дает инструменту деформироваться при работе с максимальным размером квадрата

Оправки вырезаны на высокоточном лазерном оборудовании, в процессе закаляются края, что делает их износоустойчивыми

Корпусные детали окрашены порошковым методом, а все рабочие детали защищены при помощи чернения (воронения). Покрытие не дает появиться ржавчине и коррозии

Инструмент для продольного скручивания Blacksmith M3-TR - превосходный выбор для выполнения кузнечных работ в бытовых условиях или небольших ремесленных мастерских. Приспособление используется при изготовлении перил, заборов, оконных решеток, а также при отделке балконов коваными элементами. Все узлы инструмента - механические и выполнены из высокопрочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы