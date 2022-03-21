Инструмент для продольного скручивания BlackSmith M3-TR
Арт. X13191831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип привода
|ручной (механический)
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Габариты, мм
|1140x160x120
- Инструмент для продольного скручивания Blacksmith M3-TR - превосходный выбор для выполнения кузнечных работ в бытовых условиях или небольших ремесленных мастерских. Приспособление используется при изготовлении перил, заборов, оконных решеток, а также при отделке балконов коваными элементами. Все узлы инструмента - механические и выполнены из высокопрочных и качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы
Преимущества
- Скручивание длинных деталей на участке 900 мм с большими выпусками
- Не нужно тратить время на фиксацию заготовки
- Обрабатываемые материалы: сталь Ст3, медь и другие более мягкие материалы
- Корпусные детали и оправки из стали 09Г2С (эту сталь используют при производстве деталей вагонов, паровых котлов, в судостроении и многих других отраслях; ее отличает устойчивость к перегреву и образованию трещин)
- Передняя, промежуточная и задняя детали корпуса выполнена из трех пластин, каждая толщиной 10 мм, чтоо не дает инструменту деформироваться при работе с максимальным размером квадрата
- Оправки вырезаны на высокоточном лазерном оборудовании, в процессе закаляются края, что делает их износоустойчивыми
- Корпусные детали окрашены порошковым методом, а все рабочие детали защищены при помощи чернения (воронения). Покрытие не дает появиться ржавчине и коррозии