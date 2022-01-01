Инструмент ручной для гибки завитков Stalex SBG-30

Ручной инструмент «Улитка» SBG-30 относится к классу профессионального кузнечного оборудования, предназначен для изготовления разнообразных декоративных деталей из низкоуглеродистой стали и цветных металлов. Данное приспособление широко используется при производстве кованных и декоративных металлических изделий для дома, сада или бизнеса: элементы ограды, перил, оконных решеток, ворот и подвесных и напольных подставок для растений.