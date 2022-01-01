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Инструмент ручной для гибки завитков Stalex SBG-30
Найти аналог
Станки для гибки арматуры
    Инструмент ручной для гибки завитков Stalex SBG-30
    Арт. stalex_4577
    Инструмент ручной для гибки завитков Stalex SBG-30

      Инструмент ручной для гибки завитков Stalex SBG-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_4577

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Габариты, мм
      		550x300x220
      Вес, кг
      		27
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной инструмент «Улитка» SBG-30 относится к классу профессионального кузнечного оборудования, предназначен для изготовления разнообразных декоративных деталей из низкоуглеродистой стали и цветных металлов. Данное приспособление широко используется при производстве кованных и декоративных металлических изделий для дома, сада или бизнеса: элементы ограды, перил, оконных решеток, ворот и подвесных и напольных подставок для растений.