Инструмент ручной для гибки завитков Stalex SBG-30
Арт. stalex_4577
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|550x300x220
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Вес, кг
|27
- Ручной инструмент «Улитка» SBG-30 относится к классу профессионального кузнечного оборудования, предназначен для изготовления разнообразных декоративных деталей из низкоуглеродистой стали и цветных металлов. Данное приспособление широко используется при производстве кованных и декоративных металлических изделий для дома, сада или бизнеса: элементы ограды, перил, оконных решеток, ворот и подвесных и напольных подставок для растений.