Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex UB-100

Преимущества

Эксцентриковый быстрый зажим заготовки

Сменные закаленные гибочные блоки

Упор для ограничения длины заготовок

На основании Stalex UB-100 373202 ограничитель угла гиба и градусная линейка гибка

Ручной гибочный универсальный инструмент Stalex UB-100 373202 предназначен для загибания пластин из стали. Устройство уверенно работает с металлом как в холодном, так и горячем состоянии. Максимальный угол гиба - 120 градусов