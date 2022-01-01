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Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex UB-100
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Трубогибочные станки
    Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex UB-100
    Арт. stalex_12495
    Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex UB-100

      Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex UB-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12495

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		390x290x280
      Макс. угол гиба, град
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной гибочный универсальный инструмент Stalex UB-100 373202 предназначен для загибания пластин из стали. Устройство уверенно работает с металлом как в холодном, так и горячем состоянии. Максимальный угол гиба - 120 градусов

        Преимущества

        • Эксцентриковый быстрый зажим заготовки
        • Сменные закаленные гибочные блоки
        • Упор для ограничения длины заготовок
        • На основании Stalex UB-100 373202 ограничитель угла гиба и градусная линейка гибка