Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex UB-100
Арт. stalex_12495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|390x290x280
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Макс. угол гиба, град
|120
- Ручной гибочный универсальный инструмент Stalex UB-100 373202 предназначен для загибания пластин из стали. Устройство уверенно работает с металлом как в холодном, так и горячем состоянии. Максимальный угол гиба - 120 градусов
Преимущества
- Эксцентриковый быстрый зажим заготовки
- Сменные закаленные гибочные блоки
- Упор для ограничения длины заготовок
- На основании Stalex UB-100 373202 ограничитель угла гиба и градусная линейка гибка