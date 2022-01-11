Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В 574.0.0.70 функционирует в безударном и ударном режиме. Подходит для профессионального использования. Быстрозажимной цельнометаллический патрон позволяет быстро заменить оснастку. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую зону при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.

Преимущества

Высокий КПД привода

Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки

Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями

Мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу

Компактные размеры для удобства работы в труднодоступных местах

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В 574.0.0.70

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!