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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
5.0
2
6 199 ₽
6 250 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
    Арт. О00000014143
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70

      • -51 ₽
      6 199 ₽
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -51 ₽
      6 199 ₽
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В 574.0.0.70 функционирует в безударном и ударном режиме. Подходит для профессионального использования. Быстрозажимной цельнометаллический патрон позволяет быстро заменить оснастку. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую зону при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.

        Преимущества

        • Высокий КПД привода
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
        • Мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу
        • Компактные размеры для удобства работы в труднодоступных местах
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В 574.0.0.70

        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!