Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.0.0.70
Арт. О00000014143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В 574.0.0.70 функционирует в безударном и ударном режиме. Подходит для профессионального использования. Быстрозажимной цельнометаллический патрон позволяет быстро заменить оснастку. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую зону при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.
Преимущества
- Высокий КПД привода
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу
- Компактные размеры для удобства работы в труднодоступных местах
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В 574.0.0.70
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!