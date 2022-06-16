Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В ( без аккум. и зарядного устройства)

Преимущества

Мощная подсветка рабочей зоны

Удобные обрезиненные рукоятки

Защита от непреднамеренного пуска

Компактный размер и небольшой вес для удобства работы

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода

Специальная компоновка с размещением двигателя с редуктором справа, позволяющая наблюдать линию реза при выполнении работ

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и переноски ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В 577.0.0.70

Аккумуляторная дисковая пила ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В 577.0.0.70 используется при строительных и отделочных работах. Обеспечивает продольное, поперечное и комбинированное пиление древесины и производных от нее материалов.Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности.Функция блокировки шпинделя упрощает замену пильного диска.Литая опорная подошва из алюминиевого сплава и металлическая защита диска повышают точность распила и безопасность в эксплуатации.