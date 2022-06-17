Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
Арт. О00000014222
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Система пылеудаления
|Нет
|
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.4.1.70 используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Бесщеточный двигатель отличается высокой энергоэффективностью, отличной производительностью, мощностью и надежностью. Реверс позволяет быстро менять направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла.
Преимущества
- Незаменим не только в случае отсутствия возможности подключения к сети электропитания, а также при работе на высоте
- 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
- Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки