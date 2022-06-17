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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
    Арт. О00000014222
    4.5
    2
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000014222
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.4.1.70 используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Бесщеточный двигатель отличается высокой энергоэффективностью, отличной производительностью, мощностью и надежностью. Реверс позволяет быстро менять направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла.

        Преимущества 

        • Незаменим не только в случае отсутствия возможности подключения к сети электропитания, а также при работе на высоте
        • 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
        • Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки