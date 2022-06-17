Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18 В 579.4.1.70, 2.2 Дж

Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.4.1.70 используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Бесщеточный двигатель отличается высокой энергоэффективностью, отличной производительностью, мощностью и надежностью. Реверс позволяет быстро менять направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла.

Преимущества