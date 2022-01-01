Пеногенератор универсальный для моек Интерскол 27003.007

Преимущества

Все части, работающие под давлением, изготовлены из латуни

две регулировки – ширины угла распыла и интенсивности добавления моющего раствора

Пеногенератор универсальный для моек высокого давления Интерскол предназначен для использования с мойками высокого давления. Производит из моющего раствора мелкодисперсную пену.