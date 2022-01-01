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Пеногенератор универсальный для моек Интерскол 27003.007
2 223 ₽
2 470 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пеногенератор универсальный для моек Интерскол 27003.007
    Арт. О00000015234
    Пеногенератор универсальный для моек Интерскол 27003.007

      Пеногенератор универсальный для моек Интерскол 27003.007

      • -247 ₽
      2 223 ₽
      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015234

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пенокомплект
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -247 ₽
      2 223 ₽
      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пеногенератор универсальный для моек высокого давления Интерскол предназначен для использования с мойками высокого давления. Производит из моющего раствора мелкодисперсную пену.

        Преимущества

        • Все части, работающие под давлением, изготовлены из латуни
        • две регулировки – ширины угла распыла и интенсивности добавления моющего раствора