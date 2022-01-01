Пеногенератор универсальный для моек Интерскол 27003.007
Арт. О00000015234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пенокомплект
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Количество предметов, шт
|1
- Пеногенератор универсальный для моек высокого давления Интерскол предназначен для использования с мойками высокого давления. Производит из моющего раствора мелкодисперсную пену.
Преимущества
- Все части, работающие под давлением, изготовлены из латуни
- две регулировки – ширины угла распыла и интенсивности добавления моющего раствора