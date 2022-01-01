Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумулятор Интерскол АПИ-4/18 2400.021, 4 А/ч; 18 В; вид Li-ion, для дрели
3 520 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумуляторный блок Интерскол АПИ-4/18 2400.021 (4 А/ч; 18 В; Li-ion)
    Арт. О00000031884
    Аккумулятор Интерскол АПИ-4/18 2400.021, 4 А/ч; 18 В; вид Li-ion, для дрели

      Аккумуляторный блок Интерскол АПИ-4/18 2400.021 (4 А/ч; 18 В; Li-ion)

      3 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031884

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Интерскол
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      3 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный блок (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол АПИ-4/18 2400.021 необходим для работы с аккумуляторным электроинструментом. Совместимые аккумуляторные инструменты: оснащенные литий-ионными аккумуляторами - ДА-18ЭР, ДА-18Л2, ДАУ-10/18Л2, ДА-13/18Л3, ДА-13/18ВК, ДАУ-13/18ВК, ДАУ-13/18В, УШМ-125/18В, УШМ-125/18ВЭ, ДПА-165/18В, ГАУ-350/18ВЭ, ГАУ-600/18ВЭ, ПШМ-8/18ВЭ, УПМ-180/18ВЭ, ШМ-110/18ВЭ, МПА-65/18Л2, ВПА-6/18, ШПА-310/18, ФА-14,4/18Л.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времен