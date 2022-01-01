Аккумулятор Интерскол АПИ-4/18 2400.021, 4 А/ч; 18 В; вид Li-ion, для дрели

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времен

Аккумуляторный блок (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол АПИ-4/18 2400.021 необходим для работы с аккумуляторным электроинструментом. Совместимые аккумуляторные инструменты: оснащенные литий-ионными аккумуляторами - ДА-18ЭР, ДА-18Л2, ДАУ-10/18Л2, ДА-13/18Л3, ДА-13/18ВК, ДАУ-13/18ВК, ДАУ-13/18В, УШМ-125/18В, УШМ-125/18ВЭ, ДПА-165/18В, ГАУ-350/18ВЭ, ГАУ-600/18ВЭ, ПШМ-8/18ВЭ, УПМ-180/18ВЭ, ШМ-110/18ВЭ, МПА-65/18Л2, ВПА-6/18, ШПА-310/18, ФА-14,4/18Л.