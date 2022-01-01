Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
    Арт. О00000034823
    Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
    Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
    Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
    Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
    Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
      Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
      Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
      Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
      Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
      Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion

      Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034823

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Интерскол
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить