Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
Арт. О00000034823
Аккумуляторный туннельный блок Интерскол 2400.016 БА-1.5/18, 1.5 А/ч, 18 В, Li-ion
Арт. О00000034823
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Интерскол
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор необходим для работы с аккумуляторным электроинструментом: для гайковерта, для дрели, для шлифовальной машины, для шуруповерта.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость