Преимущества

Частота вращения адаптирована для работы сверлами малых диаметров

Оперативная регулировка скорости для точного засверливания

Бесключевой патрон ускоряет замену оснастки и повышает удобство пользования

Удобная клипса для фиксации на ремне облегчает работу

Фиксация кнопки включения в нажатом положении для продолжительных работ

Небольшой размер и вес облегчают работу оператора

Компактная и легкая безударная профессиональная дрель для выполнения небольших отверстий, требующих высокой точности при оптимальной мощности. Удобна при проведении монтажных и сборочных работ для сверления отверстий в металле, пластике, дереве в условиях ограниченного пространства.