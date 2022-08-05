Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
Арт. О00000015491
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Компактная и легкая безударная профессиональная дрель для выполнения небольших отверстий, требующих высокой точности при оптимальной мощности. Удобна при проведении монтажных и сборочных работ для сверления отверстий в металле, пластике, дереве в условиях ограниченного пространства.
Преимущества
- Частота вращения адаптирована для работы сверлами малых диаметров
- Оперативная регулировка скорости для точного засверливания
- Бесключевой патрон ускоряет замену оснастки и повышает удобство пользования
- Удобная клипса для фиксации на ремне облегчает работу
- Фиксация кнопки включения в нажатом положении для продолжительных работ
- Небольшой размер и вес облегчают работу оператора