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Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
5.0
1
1 890 ₽
2 290 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
    Арт. О00000015491
    5.0
    1
    Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
    Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
    Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
      Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
      Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00
      Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00

      Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00

      • -400 ₽
      1 890 ₽
      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015491
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -400 ₽
      1 890 ₽
      2 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная и легкая безударная профессиональная дрель для выполнения небольших отверстий, требующих высокой точности при оптимальной мощности. Удобна при проведении монтажных и сборочных работ для сверления отверстий в металле, пластике, дереве в условиях ограниченного пространства.

        Преимущества

        • Частота вращения адаптирована для работы сверлами малых диаметров
        • Оперативная регулировка скорости для точного засверливания
        • Бесключевой патрон ускоряет замену оснастки и повышает удобство пользования
        • Удобная клипса для фиксации на ремне облегчает работу
        • Фиксация кнопки включения в нажатом положении для продолжительных работ
        • Небольшой размер и вес облегчают работу оператора