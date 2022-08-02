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Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
5.0
1
4 730 ₽
5 280 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Арт. О00000041559
5.0
1
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
  • Персональная скидка
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70

Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70

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  • -550 ₽
4 730 ₽
5 280 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041559
5.0
1

Характеристики

Производитель
Интерскол
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
36
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -550 ₽
4 730 ₽
5 280 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70 оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением обеспечивает высокую производительность и надежность.

    Преимущества

    • Двухскоростной редуктор
    • Управление скоростью вращения нажатием на курок
    • Сверхкомпактный размер и уменьшенный вес для работы в стесненных условиях
    • Индикатор уровня остаточного заряда
    • Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка
    • Укороченный бесключевой патрон
    • Удобная обрезиненная рукоятка
    • Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны