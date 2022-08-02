Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70 оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением обеспечивает высокую производительность и надежность.

Преимущества