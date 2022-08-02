- Персональная скидка
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Арт. О00000041559
- Персональная скидка
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70
Арт. О00000041559
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|36
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС 687.1.2.70 оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением обеспечивает высокую производительность и надежность.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Управление скоростью вращения нажатием на курок
- Сверхкомпактный размер и уменьшенный вес для работы в стесненных условиях
- Индикатор уровня остаточного заряда
- Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка
- Укороченный бесключевой патрон
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны