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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
4.0
1
3 360 ₽
4 000 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
    Арт. О00000011287
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо

      • -640 ₽
      3 360 ₽
      4 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011287
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -640 ₽
      3 360 ₽
      4 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР 434.2.2.20 это небольшого размера, но при этом мощный и эффективный инструмент, удобный для применения в узких и малогабаритных пространствах. Наличие фиксации шпинделя и патрон с упрощенным зажимом облегчает установку сверл, а две скорости работы зубчатого редуктора позволяют выбрать режим работы, идеально подходящий под конкретный вид крепежного изделия. Два аккумулятора дают шуруповерту работать дольше, и уменьшают время зарядки до рекордных шестидесяти минут. Емкость элементов питания идеально балансируют с производительностью мотора дрели, поэтому данная модель сможет работать непрерывно предельно долго, а индикатор на внешней части корпуса подскажет оставшийся заряд и напомнит о необходимости подпитки от сети.

        Преимущества

        • Компактность
        • Быстрозажимной патрон
        • Блокировка шпинделя
        • Муфта ограничения усилия с 18+1
        • Две скорости редуктора
        • Заряжается всего за один час
        • Долго держит заряд
        • Имеет высокую мощность

        Комплектация

        • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20
        • Аккумулятор (2 шт.)
        • Зарядное устройство
        • Инструкция по эксплуатации
        • Коробка