Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
Арт. О00000011287
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|28
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР 434.2.2.20 это небольшого размера, но при этом мощный и эффективный инструмент, удобный для применения в узких и малогабаритных пространствах. Наличие фиксации шпинделя и патрон с упрощенным зажимом облегчает установку сверл, а две скорости работы зубчатого редуктора позволяют выбрать режим работы, идеально подходящий под конкретный вид крепежного изделия. Два аккумулятора дают шуруповерту работать дольше, и уменьшают время зарядки до рекордных шестидесяти минут. Емкость элементов питания идеально балансируют с производительностью мотора дрели, поэтому данная модель сможет работать непрерывно предельно долго, а индикатор на внешней части корпуса подскажет оставшийся заряд и напомнит о необходимости подпитки от сети.
Преимущества
- Компактность
- Быстрозажимной патрон
- Блокировка шпинделя
- Муфта ограничения усилия с 18+1
- Две скорости редуктора
- Заряжается всего за один час
- Долго держит заряд
- Имеет высокую мощность
Комплектация
- Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20
- Аккумулятор (2 шт.)
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации
- Коробка