Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР 434.2.2.20 это небольшого размера, но при этом мощный и эффективный инструмент, удобный для применения в узких и малогабаритных пространствах. Наличие фиксации шпинделя и патрон с упрощенным зажимом облегчает установку сверл, а две скорости работы зубчатого редуктора позволяют выбрать режим работы, идеально подходящий под конкретный вид крепежного изделия. Два аккумулятора дают шуруповерту работать дольше, и уменьшают время зарядки до рекордных шестидесяти минут. Емкость элементов питания идеально балансируют с производительностью мотора дрели, поэтому данная модель сможет работать непрерывно предельно долго, а индикатор на внешней части корпуса подскажет оставшийся заряд и напомнит о необходимости подпитки от сети.

Преимущества

Компактность

Быстрозажимной патрон

Блокировка шпинделя

Муфта ограничения усилия с 18+1

Две скорости редуктора

Заряжается всего за один час

Долго держит заряд

Имеет высокую мощность

Комплектация