Преимущества

LED-подсветка рабочей зоны

Универсальная платформа АКБ

Моноблочная часовая зарядка

Индикатор уровня остаточного заряда

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки

Два аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы

Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке

Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость

Компактный и надежный литой кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 536.0.2.01 надежна и эффективна в эксплуатации. Применяется для сверления различных материалов (дерева, пластика, стали) и работы с крепежом. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает долгий срок службы и эффективную работу. Модель имеет отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя.