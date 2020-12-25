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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
5.0
4
5 400 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
    Арт. О00000011288
    5.0
    4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо

      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011288
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 436.2.2.20 имеет укороченную базу, что облегчает работу в стесненных условиях. С ее помощью можно производить сверление в мягких материалах, а также заворачивать/откручивать крепежные элементы. Подсветка оптимально подсвечивает рабочую область. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает высокую эффективность инструмента.

        Преимущества

        • Автолок шпинделя
        • Моноблочная часовая зарядка
        • Муфта ограничения усилия с 18+1
        • Индикатор уровня остаточного заряда
        • 2 аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 436.2.2.20
        • Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
        • Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти