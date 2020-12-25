Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
Арт. О00000011288
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|35
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 436.2.2.20 имеет укороченную базу, что облегчает работу в стесненных условиях. С ее помощью можно производить сверление в мягких материалах, а также заворачивать/откручивать крепежные элементы. Подсветка оптимально подсвечивает рабочую область. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает высокую эффективность инструмента.
Преимущества
- Автолок шпинделя
- Моноблочная часовая зарядка
- Муфта ограничения усилия с 18+1
- Индикатор уровня остаточного заряда
- 2 аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 436.2.2.20
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
- Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти