Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 436.2.2.20 имеет укороченную базу, что облегчает работу в стесненных условиях. С ее помощью можно производить сверление в мягких материалах, а также заворачивать/откручивать крепежные элементы. Подсветка оптимально подсвечивает рабочую область. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает высокую эффективность инструмента.

Преимущества