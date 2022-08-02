Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.2.2.70

Преимущества

Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода

Li-ion аккумуляторы АПИ позволяют сэкономить до 70% средств при приобретении каждой следующей машины

Редуктор с механическим переключением скоростей

Управление скоростью вращения нажатием на курок

Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы

Металлический патрон с фиксацией

Удобная обрезиненная рукоятка

Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны, автоматически подключающаяся при недостаточном уровне освещенности

Скоба для подвешивания на ремень

Надежный удобный кейс

Дрель-шуруповерт оснащена Li-ion слайдерным аккумуляторным блоком платформы АПИ. Аккумуляторные дрели-шуруповерты с литий-ионным аккумулятором – одни из наиболее востребованных и распространенных инструментов, их можно встретить везде, от большой стройки или серьезной мастерской до художественного салона или практически каждого дома. Использование вентильного бесщеточного двигателя позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики не только машин с коллекторным приводом, но и сетевых аналогов за счет более высокого КПД (выше на 30%). Дополнительный ударный режим позволяет производить эффективное бурение камня, кирпича, бетона. Рекомендуется для профессионального использования