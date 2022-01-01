Диск алмазный турбо волнистый Интерскол 2074923000000, 230x22,2x7

Преимущества

Особая волнистая форма режущей кромки позволяет производить точные резы

Без сколов

Отводит тепло

Алмазный диск Интерскол 2074923000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Отрезной диск предназначен для выполнения резов в бетоне, мраморе, граните, природном камне, керамической плитке. Диск обладает высокими режущими свойствами благодаря большой концентрации алмазов (более 25%) и режущей кромке "Турбо".