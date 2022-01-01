Диск алмазный турбо волнистый Интерскол 2074923000000, 230x22,2x7
Арт. 77777X9002216
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|230
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Посадочный диаметр, мм
|22.2
- Алмазный диск Интерскол 2074923000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Отрезной диск предназначен для выполнения резов в бетоне, мраморе, граните, природном камне, керамической плитке. Диск обладает высокими режущими свойствами благодаря большой концентрации алмазов (более 25%) и режущей кромке "Турбо".
Преимущества
- Особая волнистая форма режущей кромки позволяет производить точные резы
- Без сколов
- Отводит тепло