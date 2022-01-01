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Диск алмазный турбо волнистый Интерскол 2074923000000, 230x22,2x7
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный турбо волнистый Интерскол 2074923000000, 230x22,2x7
    Арт. 77777X9002216

      Диск алмазный турбо волнистый Интерскол 2074923000000, 230x22,2x7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002216

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		230
      Посадочный диаметр, мм
      		22.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск Интерскол 2074923000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Отрезной диск предназначен для выполнения резов в бетоне, мраморе, граните, природном камне, керамической плитке.  Диск обладает высокими режущими свойствами благодаря большой концентрации алмазов (более 25%) и режущей кромке "Турбо".

        Преимущества

        • Особая волнистая форма режущей кромки позволяет производить точные резы
        • Без сколов
        • Отводит тепло