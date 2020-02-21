Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
Арт. О00000002020
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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- Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750 ЭР предназначена для сверления отверстий в дереве, бетоне и стали. Инструмент имеет ударный и безударный режимы, переключение между ними осуществляется с помощью специального тумблера на корпусе инструмента.
Преимущества
- Мощный двигатель позволяет добиться высокой производительности
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла из материала
- Ограничитель глубины в комплекте позволяет сверлить несквозные отверстия заданной глубины
- Дополнительную рукоятку можно вращать по оси для выбора наиболее удобного для оператора положения
- На основании кабеля имеется специальное отверстие для крепления патронного ключа
- Малый вес снижает энергоемкость работы