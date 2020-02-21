Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
    Арт. О00000002020
    5.0
    1
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт

      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/750ЭР, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000002020
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Строительный уровень Центроинструмент Лидер Л14-800
      1 550 ₽
      5.0
      Строительный уровень Центроинструмент Лидер Л14-800
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
      4 629 ₽
      4 999 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
      • -370 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      6 390 ₽
      7 910 ₽
      4.7
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      • -1 520 ₽
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №267, HSS-M2 TiN, 10 мм, 1 штука
      Нет в наличии
      5.0
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №267, HSS-M2 TiN, 10 мм, 1 штука
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750 ЭР предназначена для сверления отверстий в дереве, бетоне и стали. Инструмент имеет ударный и безударный режимы, переключение между ними осуществляется с помощью специального тумблера на корпусе инструмента.

        Преимущества

        • Мощный двигатель позволяет добиться высокой производительности
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла из материала
        • Ограничитель глубины в комплекте позволяет сверлить несквозные отверстия заданной глубины
        • Дополнительную рукоятку можно вращать по оси для выбора наиболее удобного для оператора положения
        • На основании кабеля имеется специальное отверстие для крепления патронного ключа
        • Малый вес снижает энергоемкость работы