Преимущества

Мощный двигатель позволяет добиться высокой производительности

Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла из материала

Ограничитель глубины в комплекте позволяет сверлить несквозные отверстия заданной глубины

Дополнительную рукоятку можно вращать по оси для выбора наиболее удобного для оператора положения

На основании кабеля имеется специальное отверстие для крепления патронного ключа

Малый вес снижает энергоемкость работы

Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750 ЭР предназначена для сверления отверстий в дереве, бетоне и стали. Инструмент имеет ударный и безударный режимы, переключение между ними осуществляется с помощью специального тумблера на корпусе инструмента.