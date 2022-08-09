Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-125/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 690.1.0.70

Преимущества

Универсальные аккумуляторные блоки АПИ (Аккумуляторная платформа ИНТЕРСКОЛ)

Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода

Li-ion аккумуляторный блок АПИ позволяют сэкономить до 70% средств на каждом следующем инструменте при приобретении нескольких инструментов этой платформы

Регулировка оборотов, позволяющая работать по деликатным поверхностям

Эксцентриковое движение, значительно повышающее качество обработки поверхности (отсутствуют повторяющиеся траектории)

Плавный пуск

Поддержание оборотов под нагрузкой, защита от перегрузки

Воздухозаборные решетки находятся на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой

Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы

Удобная основная и дополнительная обрезиненная рукоятка

Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-125/18ВЭ 690.1.0.70 применяется для шлифовки и полировки различных поверхностей: деревянных, металлических, окрашенных, пластиковых, а также обработки их крацовками и т.п. Особенностью данной модели является возможность регулирования оборотов, что необходимо для выбора оптимального режима работы при обработке деликатных поверхностей, например, полировки ЛКП автомобиля или поверхности фар