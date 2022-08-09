Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70
Арт. О00000042054
Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70
Арт. О00000042054
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Комплектация
|коробка
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Материал корпуса
|пластик
- Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ 691.1.0.70 применяется для шлифовки и полировки различных поверхностей: деревянных, металлических, окрашенных, пластиковых, а также обработки их крацовками и т.п. Особенностью данной модели является возможность регулирования оборотов, что необходимо для выбора оптимального режима работы при обработке деликатных поверхностей, например, полировки ЛКП автомобиля или поверхности фар.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением
- Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
- Li-ion аккумуляторный блок АПИ позволяют сэкономить до 70% средств на каждом следующем инструменте при приобретении нескольких инструментов этой платформы
- Регулировка оборотов, позволяющая работать по деликатным поверхностям
- Эксцентриковое движение, значительно повышающее качество обработки поверхности (отсутствуют повторяющиеся траектории)
- Плавный пуск
- Поддержание оборотов под нагрузкой, защита от перегрузки
- Воздухозаборные решетки находятся на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой
- Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы
- Удобная основная и дополнительная обрезиненная рукоятка