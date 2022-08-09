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Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70
4.0
1
10 250 ₽
Аккумуляторные орбитальные шлифмашины
    Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70
    Арт. О00000042054
    4.0
    1
    Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70

      Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70

      10 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000042054
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Комплектация
      		коробка
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      10 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ 691.1.0.70 применяется для шлифовки и полировки различных поверхностей: деревянных, металлических, окрашенных, пластиковых, а также обработки их крацовками и т.п. Особенностью данной модели является возможность регулирования оборотов, что необходимо для выбора оптимального режима работы при обработке деликатных поверхностей, например, полировки ЛКП автомобиля или поверхности фар.

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
        • Li-ion аккумуляторный блок АПИ позволяют сэкономить до 70% средств на каждом следующем инструменте при приобретении нескольких инструментов этой платформы
        • Регулировка оборотов, позволяющая работать по деликатным поверхностям
        • Эксцентриковое движение, значительно повышающее качество обработки поверхности (отсутствуют повторяющиеся траектории)
        • Плавный пуск
        • Поддержание оборотов под нагрузкой, защита от перегрузки
        • Воздухозаборные решетки находятся на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой
        • Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы
        • Удобная основная и дополнительная обрезиненная рукоятка