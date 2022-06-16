Преимущества

Три режима работы с разной производительностью и температурой

Многоразовый термопредохранитель

Плавная регулировка внутри каждого режима работы

Удобная форма, для установки фена вверх соплом

Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э используется для обработки горячим воздухом различной температуры поверхностей и материалов, для разогрева машин и механизмов, для обеззараживания поверхности, для растопки мангалов, для пайки и сварки пластиков, напольных покрытий, для тонировки стекол.