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Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
5.0
2
2 270 ₽
2 940 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Арт. О00000009342
    5.0
    2
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
    Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э

      Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э

      • -670 ₽
      2 270 ₽
      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      • -670 ₽
      2 270 ₽
      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э используется для обработки горячим воздухом различной температуры поверхностей и материалов, для разогрева машин и механизмов, для обеззараживания поверхности, для растопки мангалов, для пайки и сварки пластиков, напольных покрытий, для тонировки стекол.

        Преимущества

        • Три режима работы с разной производительностью и температурой
        • Многоразовый термопредохранитель
        • Плавная регулировка внутри каждого режима работы
        • Удобная форма, для установки фена вверх соплом