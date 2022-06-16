Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э
Арт. О00000009342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.8
- Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э используется для обработки горячим воздухом различной температуры поверхностей и материалов, для разогрева машин и механизмов, для обеззараживания поверхности, для растопки мангалов, для пайки и сварки пластиков, напольных покрытий, для тонировки стекол.
Преимущества
- Три режима работы с разной производительностью и температурой
- Многоразовый термопредохранитель
- Плавная регулировка внутри каждого режима работы
- Удобная форма, для установки фена вверх соплом