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Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
5.0
1
5 058 ₽
5 620 ₽
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
    Арт. О00000031885
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
    Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
    Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
    Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
      Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V

      Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V

      • -562 ₽
      5 058 ₽
      5 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031885
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      • -562 ₽
      5 058 ₽
      5 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70 пригодится для ремонтных и отделочных работ в помещении. Подходит как для профессионалов, так и любителей. Благодаря скобе инструмент можно подвесить на ремень. Подсветка оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в темных помещениях. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Регулировка числа оборотов помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи.

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность
        • Удобная обрезиненная рукоятка
        • Отсутствует ощутимый реактивный момент
        • Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода