Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
Арт. О00000031885
Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V
Арт. О00000031885
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|18
- Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70 пригодится для ремонтных и отделочных работ в помещении. Подходит как для профессионалов, так и любителей. Благодаря скобе инструмент можно подвесить на ремень. Подсветка оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в темных помещениях. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Регулировка числа оборотов помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Отсутствует ощутимый реактивный момент
- Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны
- Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода