Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70, напряжение аккумулятора 18 V

Преимущества

Высокая энергоэффективность

Удобная обрезиненная рукоятка

Отсутствует ощутимый реактивный момент

Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода

Аккумуляторный ударный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ 643.1.0.70 пригодится для ремонтных и отделочных работ в помещении. Подходит как для профессионалов, так и любителей. Благодаря скобе инструмент можно подвесить на ремень. Подсветка оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в темных помещениях. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Регулировка числа оборотов помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи.