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Комплект быстрорежущих ножей для рубанка Р-82 ТС-01 (82х5,5х1,2 мм) 2 шт. Интерскол 2090908200120
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Ножи для электрических рубанков
    Комплект быстрорежущих ножей для рубанка Р-82 ТС-01 (82х5,5х1,2 мм) 2 шт. Интерскол 2090908200120
    Арт. X13170126
    Комплект быстрорежущих ножей для рубанка Р-82 ТС-01 (82х5,5х1,2 мм) 2 шт. Интерскол 2090908200120

      Комплект быстрорежущих ножей для рубанка Р-82 ТС-01 (82х5,5х1,2 мм) 2 шт. Интерскол 2090908200120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13170126

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Вес, кг
      		0.02
      Ширина строгания (длина ножа), мм
      		82
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы