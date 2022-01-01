Комплект быстрорежущих ножей для рубанка Р-82 ТС-01 (82х5,5х1,2 мм) 2 шт. Интерскол 2090908200120
Арт. X13170126
Комплект быстрорежущих ножей для рубанка Р-82 ТС-01 (82х5,5х1,2 мм) 2 шт. Интерскол 2090908200120
Арт. X13170126
Характеристики
|
Производитель
|
Тип комплектующего
|нож для рубанка
|
Количество предметов, шт
|2
|
Вес, кг
|0.02
|
Ширина строгания (длина ножа), мм
|82
Описание:Комплект ножей из быстрорежущей стали Интерскол 2090908200120 для рубанка Р-82 ТС-01 шириной строгания 82 мм. В комплекте 2 ножа для смены затупившихся на рубанке.