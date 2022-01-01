ИНТЕРСКОЛ Круг шлиф. D-150мм Р80 (10шт) 2083715008000
- Шлифовальный круг Интерскол 2083715008000 используется в работе с эксцентриковой машиной ЭШМ-150/600Э. Предназначен для шлифования деревянных и металлических поверхностей. Для достижения максимальной эффективности необходимо правильно подбирать зернистость шлифкругов в соответствии с работой, которую нужно выполнить. Круг крепится при помощи липучки на основание инструмента. В комплекте 10 шт.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлен из высокотехнологичного материала