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ИНТЕРСКОЛ Круг шлиф. D-150мм Р80 (10шт) 2083715008000
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    ИНТЕРСКОЛ Круг шлиф. D-150мм Р80 (10шт) 2083715008000
    Арт. X1317130584

      ИНТЕРСКОЛ Круг шлиф. D-150мм Р80 (10шт) 2083715008000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317130584

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный круг Интерскол 2083715008000 используется в работе с эксцентриковой машиной ЭШМ-150/600Э. Предназначен для шлифования деревянных и металлических поверхностей. Для достижения максимальной эффективности необходимо правильно подбирать зернистость шлифкругов в соответствии с работой, которую нужно выполнить. Круг крепится при помощи липучки на основание инструмента. В комплекте 10 шт.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала