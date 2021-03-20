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Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
5.0
1
9 600 ₽
9 670 ₽
Штроборезы
    Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
    Арт. О00000009345
    5.0
    1
    Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
    Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
    Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
    Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
      Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
      Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
      Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
      Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э

      Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э

      • -70 ₽
      9 600 ₽
      9 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009345
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -70 ₽
      9 600 ₽
      9 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бороздодел Интерскол ПД-125/1400Э предназначен для создания штроб в каменной, кирпичной и бетонной кладке. Он рассчитан на работу с двумя алмазными дисками диаметром 125 мм. Глубина штробы легко регулируется в пределах 3-29 мм, без применения дополнительных инструментов. Благодаря надежному электронному блоку модель способна поддерживать постоянное количество оборотов под нагрузкой, а также имеет плавный пуск, что увеличивает срок службы двигателя. Эффективная система пылеотвода позволяет подключать строительный пылесос для поддержания чистоты на рабочем месте. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.

        Преимущества

        • Простая регулировка ширины штробы с помощью дистанционных шайб
        • Специальный высокопроизводительный двигатель бороздодела Интерскол ПД-125/1400Э для работы в продолжительном режиме
        • Эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе
        • Заливка обмоток статора и лобовины на роторе защищают двигатель от разрушительного воздействия пыли и шлама
        • Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава для облегчения конструкции
        • Пониженный уровень шума благодаря косозубому коническому редуктору
        • Закрытый шариковый передний подшипник качения на шпинделе и роликовый задний подшипник для повышенной надежности
        • Лабиринтное уплотнение шпинделя, обеспечивающее дополнительную пылезащиту
        • Защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска (в случае потери электропитания)
        • Адаптер для подключения шланга пылесосов ИНТЕРСКОЛ или других пылесосов с системой 35 (диаметр присоединительного патрубка на шланге пылесоса)
        • Обрезиненный корпус основной рукоятки облегчает удержание машины
        • Автоматически отключаемые по износу щетки продлевают жизнь двигателя
        • Крышки для быстрой замены щеток без разборки УШМ облегчают обслуживание