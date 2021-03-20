Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
Арт. О00000009345
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Упаковка
|коробка
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Бороздодел Интерскол ПД-125/1400Э предназначен для создания штроб в каменной, кирпичной и бетонной кладке. Он рассчитан на работу с двумя алмазными дисками диаметром 125 мм. Глубина штробы легко регулируется в пределах 3-29 мм, без применения дополнительных инструментов. Благодаря надежному электронному блоку модель способна поддерживать постоянное количество оборотов под нагрузкой, а также имеет плавный пуск, что увеличивает срок службы двигателя. Эффективная система пылеотвода позволяет подключать строительный пылесос для поддержания чистоты на рабочем месте. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.
Преимущества
- Простая регулировка ширины штробы с помощью дистанционных шайб
- Специальный высокопроизводительный двигатель бороздодела Интерскол ПД-125/1400Э для работы в продолжительном режиме
- Эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе
- Заливка обмоток статора и лобовины на роторе защищают двигатель от разрушительного воздействия пыли и шлама
- Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава для облегчения конструкции
- Пониженный уровень шума благодаря косозубому коническому редуктору
- Закрытый шариковый передний подшипник качения на шпинделе и роликовый задний подшипник для повышенной надежности
- Лабиринтное уплотнение шпинделя, обеспечивающее дополнительную пылезащиту
- Защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска (в случае потери электропитания)
- Адаптер для подключения шланга пылесосов ИНТЕРСКОЛ или других пылесосов с системой 35 (диаметр присоединительного патрубка на шланге пылесоса)
- Обрезиненный корпус основной рукоятки облегчает удержание машины
- Автоматически отключаемые по износу щетки продлевают жизнь двигателя
- Крышки для быстрой замены щеток без разборки УШМ облегчают обслуживание