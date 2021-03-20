Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э

Преимущества

Простая регулировка ширины штробы с помощью дистанционных шайб

Специальный высокопроизводительный двигатель бороздодела Интерскол ПД-125/1400Э для работы в продолжительном режиме

Эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе

Заливка обмоток статора и лобовины на роторе защищают двигатель от разрушительного воздействия пыли и шлама

Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава для облегчения конструкции

Пониженный уровень шума благодаря косозубому коническому редуктору

Закрытый шариковый передний подшипник качения на шпинделе и роликовый задний подшипник для повышенной надежности

Лабиринтное уплотнение шпинделя, обеспечивающее дополнительную пылезащиту

Защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска (в случае потери электропитания)

Адаптер для подключения шланга пылесосов ИНТЕРСКОЛ или других пылесосов с системой 35 (диаметр присоединительного патрубка на шланге пылесоса)

Обрезиненный корпус основной рукоятки облегчает удержание машины

Автоматически отключаемые по износу щетки продлевают жизнь двигателя

Крышки для быстрой замены щеток без разборки УШМ облегчают обслуживание

Бороздодел Интерскол ПД-125/1400Э предназначен для создания штроб в каменной, кирпичной и бетонной кладке. Он рассчитан на работу с двумя алмазными дисками диаметром 125 мм. Глубина штробы легко регулируется в пределах 3-29 мм, без применения дополнительных инструментов. Благодаря надежному электронному блоку модель способна поддерживать постоянное количество оборотов под нагрузкой, а также имеет плавный пуск, что увеличивает срок службы двигателя. Эффективная система пылеотвода позволяет подключать строительный пылесос для поддержания чистоты на рабочем месте. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.