Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00

Преимущества

Продолжительный режим работы

Кожух для защиты оператора от травм

Два варианта установки дополнительной рукоятки

Малые размеры Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 позволяют работать в стесненных условиях

Фиксация выключателя для удобства продолжительной эксплуатации

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 надежна и проста в работе. Служит для шлифовальных и отрезных работ по металлу. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет произвести быструю замену диска. Дополнительная рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева