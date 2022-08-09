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Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
5.0
1
2 590 ₽
3 280 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
    Арт. О00000031394
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
    Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
    Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
    Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
    Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
      Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
      Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
      Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
      Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
      Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00

      Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00

      • -690 ₽
      2 590 ₽
      3 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031394
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -690 ₽
      2 590 ₽
      3 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 надежна и проста в работе. Служит для шлифовальных и отрезных работ по металлу. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет произвести быструю замену диска. Дополнительная рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева

        Преимущества

        • Продолжительный режим работы
        • Кожух для защиты оператора от травм
        • Два варианта установки дополнительной рукоятки
        • Малые размеры Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 позволяют работать в стесненных условиях
        • Фиксация выключателя для удобства продолжительной эксплуатации