Угловая шлифовальная машина Интерскол 115/900 670.1.0.00
Арт. О00000031394
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 надежна и проста в работе. Служит для шлифовальных и отрезных работ по металлу. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет произвести быструю замену диска. Дополнительная рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева
Преимущества
- Продолжительный режим работы
- Кожух для защиты оператора от травм
- Два варианта установки дополнительной рукоятки
- Малые размеры Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 позволяют работать в стесненных условиях
- Фиксация выключателя для удобства продолжительной эксплуатации