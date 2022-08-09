Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
Арт. О00000030845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Одноручная углошлифовальная машина "ИНТЕРСКОЛ" УШМ-125/900 - это компактная универсальная модель, имеющая наименьшие габариты и массу для эффективного шлифования и резания разнообразных материалов и рассчитанная на использование оснастки наиболее распространенного диаметра 125 мм. Небольшой диаметр корпуса инструмента обеспечивает удобный и надежный хват рукой. УШМ-125/900 прекрасно подходит для выполнения операций, где важны малые габариты УШМ, например, для работы в стесненных условиях, но в то же время требуется достаточная мощность.
Преимущества
- Удобный хват рукой за счет небольшого диаметра корпуса УШМ
- Компактный редуктор позволяет добраться до самых сложных участков обрабатываемой поверхности
- Небольшая масса: даже длительная работа этим инструментом не станет утомительной
- Мощный высокопроизводительный электродвигатель для работы в продолжительном режиме
- Два варианта установки дополнительной рукоятки для максимально удобной работы в любых условиях