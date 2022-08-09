Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
5.0
1
2 950 ₽
3 390 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
    Арт. О00000030845
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00

      • -440 ₽
      2 950 ₽
      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030845
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -440 ₽
      2 950 ₽
      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      190 ₽
      5.0
      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      85 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      Круг зачистной Metabo Novoflex 616462000 (125x6 мм)
      139 ₽
      5.0
      Круг зачистной Metabo Novoflex 616462000 (125x6 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-672
      345 ₽
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-672
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      5 400 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 436.2.2.20 Промо
      Зачистной круг (125x6x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Зачистной круг (125x6x22 мм)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      3 360 ₽
      4 000 ₽
      4.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР 434.2.2.20 Промо
      • -640 ₽
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Одноручная углошлифовальная машина "ИНТЕРСКОЛ" УШМ-125/900 - это компактная универсальная модель, имеющая наименьшие габариты и массу для эффективного шлифования и резания разнообразных материалов и рассчитанная на использование оснастки наиболее распространенного диаметра 125 мм. Небольшой диаметр корпуса инструмента обеспечивает удобный и надежный хват рукой. УШМ-125/900 прекрасно подходит для выполнения операций, где важны малые габариты УШМ, например, для работы в стесненных условиях, но в то же время требуется достаточная мощность.

        Преимущества

        • Удобный хват рукой за счет небольшого диаметра корпуса УШМ
        • Компактный редуктор позволяет добраться до самых сложных участков обрабатываемой поверхности
        • Небольшая масса: даже длительная работа этим инструментом не станет утомительной
        • Мощный высокопроизводительный электродвигатель для работы в продолжительном режиме
        • Два варианта установки дополнительной рукоятки для максимально удобной работы в любых условиях