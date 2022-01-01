Инвертор BestWeld BEST 150
Арт. X131102172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|150
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Полупрофессиональные инверторы BEST способны работать достаточное продолжительное время с ПВ 75%. Предназначены для использования в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных хозяйствах. Аппараты используются со всеми типами электродов для сварки ММА (ручная дуговая сварка) и применяются для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов.
Благодаря IGBT технологии аппараты имеют малый вес и размер, высокий уровень напряжения холостого хода, а также высокие показатели, как по циклу работы, так и по качеству.
Преимущества
- Легкость в управлении
- Работа от генератора
- Экономичное энергопотребление
- Малый вес обеспечивает мобильность сварочных работ
- Выдерживает скачки напряжения в диапазоне +/- 15%
- Мощная система вентиляции (2 вентилятора)*
- Поставляется с комплектом принадлежностей для сварки
- Защита от перегрева