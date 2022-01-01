Инвертор BestWeld BEST 150

Преимущества

Легкость в управлении

Работа от генератора

Экономичное энергопотребление

Малый вес обеспечивает мобильность сварочных работ

Выдерживает скачки напряжения в диапазоне +/- 15%

Мощная система вентиляции (2 вентилятора)*

Поставляется с комплектом принадлежностей для сварки

Защита от перегрева

Полупрофессиональные инверторы BEST способны работать достаточное продолжительное время с ПВ 75%. Предназначены для использования в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных хозяйствах. Аппараты используются со всеми типами электродов для сварки ММА (ручная дуговая сварка) и применяются для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов.Благодаря IGBT технологии аппараты имеют малый вес и размер, высокий уровень напряжения холостого хода, а также высокие показатели, как по циклу работы, так и по качеству.