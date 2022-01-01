Инвертор Bigmaster IN-160 A
Арт. X131102327
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, кВт
|3.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инвертор сварочный BIGMASTER IN-160 A имеет ряд полезных функций :
ARC FORCE – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK (анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода.
Преимущества
- ARC FORCE
- HOT START
- ANTI STICK (анти-залипание)