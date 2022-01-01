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Инвертор Bigmaster IN-160 A
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор Bigmaster IN-160 A
    Арт. X131102327
    Инвертор Bigmaster IN-160 A

      Инвертор Bigmaster IN-160 A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131102327

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Макс. мощность, кВт
      		3.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инвертор сварочный BIGMASTER IN-160 A имеет ряд полезных функций :
        ARC FORCE – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK (анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода.

        Преимущества

        • ARC FORCE
        • HOT START 
        • ANTI STICK (анти-залипание)