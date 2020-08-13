Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)

СВАРОГ TIG 160 AC/DC (R57) – компактный, но весьма мощный агрегат. Модель предназначена для аргонно-дуговой и ручной сварки. Прибор оснащен дисплеем, помогающим безошибочно отслеживать показатели. Это значительно увеличивает диапазон использования аппарата и позволяет применять его как профессионально, так и для бытовых нужд.

Преимущества

Модель оснащена индикатором включения и большим набором регулировок

Есть возможность обработки стали, алюминия и сплавов

Функция «Горячий старт» создает условия для легкого зажигания дуги

Функции продувки газом и плавного спада тока гарантируют высокое качество сварных швов и позволяют избежать дефектов

Ручка на корпусе СВАРОГ TIG 160 AC/DC создает комфорт при необходимости его переноски



