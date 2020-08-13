- Персональная скидка
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Арт. 710347
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. диаметр электрода MMA, мм
|3
|
Тип охлаждения
|воздушное
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- СВАРОГ TIG 160 AC/DC (R57) – компактный, но весьма мощный агрегат. Модель предназначена для аргонно-дуговой и ручной сварки. Прибор оснащен дисплеем, помогающим безошибочно отслеживать показатели. Это значительно увеличивает диапазон использования аппарата и позволяет применять его как профессионально, так и для бытовых нужд.
Преимущества
- Модель оснащена индикатором включения и большим набором регулировок
- Есть возможность обработки стали, алюминия и сплавов
- Функция «Горячий старт» создает условия для легкого зажигания дуги
- Функции продувки газом и плавного спада тока гарантируют высокое качество сварных швов и позволяют избежать дефектов
- Ручка на корпусе СВАРОГ TIG 160 AC/DC создает комфорт при необходимости его переноски
СВАРОГ TIG 160 AC/DC (R57) – это надежность, которую гарантирует автозащита от значительных скачков напряжения и высокий КПД при различных режимах нагрузки. Инвертор СВАРОГ TIG 160 AC/DC вы всегда сможете приобрести, сделав заказ на сайте компании «Бигам» www.bigam.ru. Для этого нужно оформить заказ через корзину покупок или заказать обратный звонок.