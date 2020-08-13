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Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
4.8
10
41 930 ₽
Аппараты аргоновой сварки tig
  • Персональная скидка
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Арт. 710347
4.8
10
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
  • Персональная скидка
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)
Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)

Инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 AC/DC (R57)

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41 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. 710347
4.8
10

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр электрода MMA, мм
3
Тип охлаждения
воздушное
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
41 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • СВАРОГ TIG 160 AC/DC (R57) – компактный, но весьма мощный агрегат. Модель предназначена для аргонно-дуговой и ручной сварки. Прибор оснащен дисплеем, помогающим безошибочно отслеживать показатели. Это значительно увеличивает диапазон использования аппарата и позволяет применять его как профессионально, так и для бытовых нужд.

    Преимущества

    • Модель оснащена индикатором включения и большим набором регулировок
    • Есть возможность обработки стали, алюминия и сплавов
    • Функция «Горячий старт» создает условия для легкого зажигания дуги
    • Функции продувки газом и плавного спада тока гарантируют высокое качество сварных швов и позволяют избежать дефектов
    • Ручка на корпусе СВАРОГ TIG 160 AC/DC создает комфорт при необходимости его переноски


    СВАРОГ TIG 160 AC/DC (R57) – это надежность, которую гарантирует автозащита от значительных скачков напряжения и высокий КПД при различных режимах нагрузки. Инвертор СВАРОГ TIG 160 AC/DC вы всегда сможете приобрести, сделав заказ на сайте компании «Бигам» www.bigam.ru. Для этого нужно оформить заказ через корзину покупок или заказать обратный звонок.