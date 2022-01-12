Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
    Арт. X131102234
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
    Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
    Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
    Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
      Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
      Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
      Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
      Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200

      Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102234
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. мощность, кВт
      		6.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		210
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200 - это простое в эксплуатации устройство, популярное как у профессионалов строительной и автосервисной деятельности, так и у обычных пользователей в быту. Данная модель характеризуется высоким качеством сварного шва, поэтому её можно использовать для соединения ответственных конструкций, например, тепло- и газомагистралей, коммуникаций водоснабжения и водоотведения и т.п. Агрегат обладает компактным корпусом и мало весит, что удобно при его хранении и транспортировке. Работает от однофазной электрической сети, частотой 50/60 Гц.

        Преимущества

        • Превосходные характеристики дуги
        • Высокопрочная конструкция
        • Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины
        • Благодаря использованию IGBT транзисторов, аппарат обладает самыми современными рабочими характеристиками и обеспечивает высокое качество сварки
        • Высокоэффективный вентилятор
        • Три радиатора
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы