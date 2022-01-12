Преимущества

Превосходные характеристики дуги

Высокопрочная конструкция

Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины

Благодаря использованию IGBT транзисторов, аппарат обладает самыми современными рабочими характеристиками и обеспечивает высокое качество сварки

Высокоэффективный вентилятор

Три радиатора

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200 - это простое в эксплуатации устройство, популярное как у профессионалов строительной и автосервисной деятельности, так и у обычных пользователей в быту. Данная модель характеризуется высоким качеством сварного шва, поэтому её можно использовать для соединения ответственных конструкций, например, тепло- и газомагистралей, коммуникаций водоснабжения и водоотведения и т.п. Агрегат обладает компактным корпусом и мало весит, что удобно при его хранении и транспортировке. Работает от однофазной электрической сети, частотой 50/60 Гц.