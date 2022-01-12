Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200
Арт. X131102234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. мощность, кВт
|6.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|210
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный инвертор Esab Buddy ARC 200 - это простое в эксплуатации устройство, популярное как у профессионалов строительной и автосервисной деятельности, так и у обычных пользователей в быту. Данная модель характеризуется высоким качеством сварного шва, поэтому её можно использовать для соединения ответственных конструкций, например, тепло- и газомагистралей, коммуникаций водоснабжения и водоотведения и т.п. Агрегат обладает компактным корпусом и мало весит, что удобно при его хранении и транспортировке. Работает от однофазной электрической сети, частотой 50/60 Гц.
Преимущества
- Превосходные характеристики дуги
- Высокопрочная конструкция
- Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины
- Благодаря использованию IGBT транзисторов, аппарат обладает самыми современными рабочими характеристиками и обеспечивает высокое качество сварки
- Высокоэффективный вентилятор
- Три радиатора
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы