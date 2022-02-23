Преимущества

Возможность TIG сварка с возбуждением дуги LiveTig

Контроллер ArcPlus II



Цифровой дисплей

Капельная сварка

Дистанционное управление

Информационная панель управления А32

Небольшой удельный вес

Удобная конструкция

Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i применяется для ежедневного профессионального использования, инвертор способен на продолжительную работу в условиях максимальной частоты сварочного тока в 250А. Уже ставшие классическими функции Arc Force и Hot Start делают сварочный процесс плавным и стабильным. Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i - мощный инвертор, рассчитанный на высокие нагрузки, способный производить сварку в режиме ручной дуговой сварки MMA и аргонодуговую TIG с функцией поджига LiveTig. Модель обладает компактными габаритами и ударопрочной конструкции, его легко перемещать и транспортировать. Современная система охлаждением и контроллер ArcPlus предотвращает разбрызгивание металла.