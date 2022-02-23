Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i
    Арт. X131102155
    5.0
    2
    Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i

      Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. мощность, кВт
      		8.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i применяется для ежедневного профессионального использования, инвертор способен на продолжительную работу в условиях максимальной частоты сварочного тока в 250А. Уже ставшие классическими функции Arc Force и Hot Start делают сварочный процесс плавным и стабильным. Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i - мощный инвертор, рассчитанный на высокие нагрузки, способный производить сварку в режиме ручной дуговой сварки MMA и аргонодуговую TIG с функцией поджига LiveTig.  Модель обладает компактными габаритами и ударопрочной конструкции, его легко перемещать и транспортировать. Современная система охлаждением и контроллер ArcPlus предотвращает разбрызгивание металла.

        Преимущества

        • Возможность TIG сварка с возбуждением дуги LiveTig
        • Контроллер ArcPlus II
        • Цифровой дисплей
        • Капельная сварка
        • Дистанционное управление
        • Информационная панель управления А32
        • Небольшой удельный вес
        • Удобная конструкция