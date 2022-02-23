Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i
Арт. X131102155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|4
- Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i применяется для ежедневного профессионального использования, инвертор способен на продолжительную работу в условиях максимальной частоты сварочного тока в 250А. Уже ставшие классическими функции Arc Force и Hot Start делают сварочный процесс плавным и стабильным. Сварочный аппарат Esab Caddy ARC-251i - мощный инвертор, рассчитанный на высокие нагрузки, способный производить сварку в режиме ручной дуговой сварки MMA и аргонодуговую TIG с функцией поджига LiveTig. Модель обладает компактными габаритами и ударопрочной конструкции, его легко перемещать и транспортировать. Современная система охлаждением и контроллер ArcPlus предотвращает разбрызгивание металла.
Преимущества
- Возможность TIG сварка с возбуждением дуги LiveTig
- Контроллер ArcPlus II
- Цифровой дисплей
- Капельная сварка
- Дистанционное управление
- Информационная панель управления А32
- Небольшой удельный вес
- Удобная конструкция