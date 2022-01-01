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Инвертор EWM PICO180
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор EWM PICO180
    Арт. X131102175
    Инвертор EWM PICO180

      Инвертор EWM PICO180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102175

      Характеристики

      Производитель
      		EWM
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		6.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор EWM PICO 180 090-002003-00502 - однофазный профессиональный аппарат для сварки методом MMA и TIG покрытыми электродами. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей. Диапазон силы тока для сварки MMA и TIG регулируется от 5 А до 180 А. Рекомендуемая мощность генератора 9.3 кВА. Панель управления аппарата имеет цифровую индикацию параметров сварки и однокнопочное управление режимами работы.

        Преимущества

        • Аппарат имеет класс защиты IP23
        • Два вида сварки: ММА и TIG
        • Аппарат имеет небольшой вес - для легкой транспортировки
        • Цифровая индикация параметров сварки
        • Мобильность и компактность
        • Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM
        • Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения
        • Электронное управление вентилятором