Инвертор EWM PICO180

Преимущества

Аппарат имеет класс защиты IP23

Два вида сварки: ММА и TIG

Аппарат имеет небольшой вес - для легкой транспортировки

Цифровая индикация параметров сварки

Мобильность и компактность

Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM

Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения

Электронное управление вентилятором

Сварочный инвертор EWM PICO 180 090-002003-00502 - однофазный профессиональный аппарат для сварки методом MMA и TIG покрытыми электродами. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей. Диапазон силы тока для сварки MMA и TIG регулируется от 5 А до 180 А. Рекомендуемая мощность генератора 9.3 кВА. Панель управления аппарата имеет цифровую индикацию параметров сварки и однокнопочное управление режимами работы.