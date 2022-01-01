Инвертор EWM PICO180
Арт. X131102175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|6.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный инвертор EWM PICO 180 090-002003-00502 - однофазный профессиональный аппарат для сварки методом MMA и TIG покрытыми электродами. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей. Диапазон силы тока для сварки MMA и TIG регулируется от 5 А до 180 А. Рекомендуемая мощность генератора 9.3 кВА. Панель управления аппарата имеет цифровую индикацию параметров сварки и однокнопочное управление режимами работы.
Преимущества
- Аппарат имеет класс защиты IP23
- Два вида сварки: ММА и TIG
- Аппарат имеет небольшой вес - для легкой транспортировки
- Цифровая индикация параметров сварки
- Мобильность и компактность
- Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM
- Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения
- Электронное управление вентилятором