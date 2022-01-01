Инвертор HITACHI EW4400
Арт. X131102303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Япония
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Макс. мощность, кВт
|6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный инвертор MMA Hitachi EW4400 работает от сети напряжением 220-240 В. Аппарат позволяет варить металлические детали методами ручной дуговой (ММА) и аргонодуговой (TiG) сварки. Сила тока регулируется в диапазоне 5 - 200 А. Вентиляционные отверстия в корпусе инвертора существенно улучшают охлаждение его внутренних узлов. Наличие в стандартной комплектации кейса и сварочных кабелей избавляет от дополнительных затрат.
Преимущества
- Автоматический стабилизатор мощности
- Компактный и надежный
- Достаточный запас мощности и система предохранения от перегрева и прилипания электрода
- Система «горячего старта»
- Мощный вентилятор для нормальной сварки достаточно тяжелых конструкций
- Защита от скачков напряжения
- Качественные комплектующие