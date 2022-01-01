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Инвертор HITACHI EW4400
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор HITACHI EW4400
    Арт. X131102303
    Инвертор HITACHI EW4400

      Инвертор HITACHI EW4400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X131102303

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. мощность, кВт
      		6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор MMA Hitachi EW4400 работает от сети напряжением 220-240 В. Аппарат позволяет варить металлические детали методами ручной дуговой (ММА) и аргонодуговой (TiG) сварки. Сила тока регулируется в диапазоне 5 - 200 А. Вентиляционные отверстия в корпусе инвертора существенно улучшают охлаждение его внутренних узлов. Наличие в стандартной комплектации кейса и сварочных кабелей избавляет от дополнительных затрат.

        Преимущества

        • Автоматический стабилизатор мощности
        • Компактный и надежный
        • Достаточный запас мощности и система предохранения от перегрева и прилипания электрода
        • Система «горячего старта»
        • Мощный вентилятор для нормальной сварки достаточно тяжелых конструкций
        • Защита от скачков напряжения
        • Качественные комплектующие