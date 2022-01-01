Инвертор HITACHI EW4400

Преимущества

Автоматический стабилизатор мощности

Компактный и надежный

Достаточный запас мощности и система предохранения от перегрева и прилипания электрода

Система «горячего старта»

Мощный вентилятор для нормальной сварки достаточно тяжелых конструкций

Защита от скачков напряжения

Качественные комплектующие

Сварочный инвертор MMA Hitachi EW4400 работает от сети напряжением 220-240 В. Аппарат позволяет варить металлические детали методами ручной дуговой (ММА) и аргонодуговой (TiG) сварки. Сила тока регулируется в диапазоне 5 - 200 А. Вентиляционные отверстия в корпусе инвертора существенно улучшают охлаждение его внутренних узлов. Наличие в стандартной комплектации кейса и сварочных кабелей избавляет от дополнительных затрат.