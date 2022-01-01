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Инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9,4
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9,4
    Арт. X131102336
    Инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9,4

      Инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9,4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102336

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-200/9.4 рассчитан на питание от электрической сети напряжением 220 В. Аппарат отличается небольшими габаритами и весом. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании. Плечевой ремень облегчает транспортировку и работу в тесных условиях.

        Преимущества

        • Защита от перенапряжения
        • Прочный корпус
        • Простота использования
        • Небольшие габариты и вес
        • Параметры питания - от 170 до 242 В/50 Гц
        • Долгий срок службы