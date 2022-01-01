Инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9,4
Арт. X131102336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-200/9.4 рассчитан на питание от электрической сети напряжением 220 В. Аппарат отличается небольшими габаритами и весом. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании. Плечевой ремень облегчает транспортировку и работу в тесных условиях.
Преимущества
- Защита от перенапряжения
- Прочный корпус
- Простота использования
- Небольшие габариты и вес
- Параметры питания - от 170 до 242 В/50 Гц
- Долгий срок службы