Инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9,4

Преимущества

Защита от перенапряжения

Прочный корпус

Простота использования

Небольшие габариты и вес

Параметры питания - от 170 до 242 В/50 Гц

Долгий срок службы

Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-200/9.4 рассчитан на питание от электрической сети напряжением 220 В. Аппарат отличается небольшими габаритами и весом. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании. Плечевой ремень облегчает транспортировку и работу в тесных условиях.