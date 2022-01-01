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Инвертор РЕСАНТА САИ140
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор РЕСАНТА САИ140
    Арт. X131102226
    Инвертор РЕСАНТА САИ140
    Инвертор РЕСАНТА САИ140
    Инвертор РЕСАНТА САИ140
      Инвертор РЕСАНТА САИ140
      Инвертор РЕСАНТА САИ140
      Инвертор РЕСАНТА САИ140

      Инвертор РЕСАНТА САИ140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102226

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		4.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140  используется в ручной дуговой сварке штучными электродами с покрытием. Аппарат преобразует переменный ток в постоянный, а затем снова в переменный более высокой частоты. Малый вес и компактные размеры делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания. Имеет класс защиты IP21. Построен на IGBT транзисторах. Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт). Напряжение дуги - 25.5В.

        Преимущества

        • Эффективность в работе
        • Простота управления
        • Долгий срок службы
        • Качественная сборка