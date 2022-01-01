Инвертор РЕСАНТА САИ140

Преимущества

Эффективность в работе

Простота управления

Долгий срок службы

Качественная сборка

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140 используется в ручной дуговой сварке штучными электродами с покрытием. Аппарат преобразует переменный ток в постоянный, а затем снова в переменный более высокой частоты. Малый вес и компактные размеры делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания. Имеет класс защиты IP21. Построен на IGBT транзисторах. Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт). Напряжение дуги - 25.5В.