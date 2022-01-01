Инвертор РЕСАНТА САИ140
Арт. X131102226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. мощность, кВт
|4.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 140 используется в ручной дуговой сварке штучными электродами с покрытием. Аппарат преобразует переменный ток в постоянный, а затем снова в переменный более высокой частоты. Малый вес и компактные размеры делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания. Имеет класс защиты IP21. Построен на IGBT транзисторах. Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт). Напряжение дуги - 25.5В.
Преимущества
- Эффективность в работе
- Простота управления
- Долгий срок службы
- Качественная сборка